El horóscopo maya es una antigua práctica basada en el calendario tzolkin, que consiste en 260 días divididos en ciclos de 13 días, cada uno representado por un signo o animal sagrado. Estos 13 nativos zodiacales son símbolos poderosos que los mayas creían que influían en las características y destinos de las personas nacidas bajo su signo astral. Y a partir de ellas, elaboraban estas predicciones.
Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy lunes 18 de agosto de 2025.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): Este lunes la energía cósmica te invita a priorizar el equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar interior. Las emociones estarán más sensibles, lo que te permitirá leer entre líneas en las conversaciones. Es un día propicio para ordenar tus espacios y desechar lo que ya no sirve. La meditación o un momento de silencio te ayudará a alinear tus pensamientos. Evita discutir por temas menores, ya que la calma será tu mejor aliada
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): El día se presenta con una energía ligera que activa tu creatividad y tu humor. Encontrarás soluciones rápidas a problemas prácticos en tu rutina diaria. Una conversación casual podría inspirarte con nuevas ideas para proyectos o actividades. Dedica tiempo a ejercitar tu cuerpo, pues la movilidad será clave para mantener tu energía. Evita caer en distracciones que te roben el foco en lo realmente importante
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): La claridad mental será tu mayor fortaleza este lunes, permitiéndote observar situaciones desde una perspectiva más amplia. Es un buen momento para tomar decisiones en temas financieros o laborales. En lo personal, alguien cercano puede buscar tu consejo. Actividades como escribir o planificar la semana resultarán muy productivas. Evita apresurarte en acciones que requieran paciencia y análisis
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): El día activa tu intuición y tus instintos, guiándote a tomar pasos acertados en tu vida cotidiana. Sentirás una fuerte conexión con lo espiritual y podrás recibir señales en los pequeños detalles. Actividades como caminar al aire libre o practicar algún ritual de limpieza energética te resultarán muy útiles. Es un buen día para resolver asuntos personales que estaban en pausa. Evita dejarte llevar por emociones intensas sin reflexión previa
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): Este lunes resalta tu capacidad de mediación y cooperación con los demás. En tu entorno laboral o familiar, serás quien armonice situaciones tensas. La energía favorece actividades colectivas, como organizar un encuentro o colaborar en tareas compartidas. Es buen día para expresar afecto y cercanía. Evita tomar distancia de quienes buscan tu apoyo, pues tu presencia será esencial
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): La energía del día impulsa tu poder de transformación y te anima a soltar viejas cargas. Estarás receptivo a cambios pequeños en tu rutina que tendrán gran impacto a largo plazo. Actividades como reorganizar tus prioridades o empezar hábitos más saludables estarán favorecidas. La introspección será clave para conectar con lo que realmente deseas. Evita insistir en caminos que ya mostraron ser poco fructíferos
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): Hoy brilla tu capacidad de socializar y conectar con personas clave en tu vida. La comunicación será fluida y encontrarás apoyo en lugares inesperados. Es un día ideal para reuniones, charlas o simplemente compartir momentos con quienes valoras. Actividades como escribir mensajes pendientes o retomar contactos serán favorecidas. Evita el exceso de dispersión que puede diluir tu energía
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): Este lunes activa tu paciencia y constancia, recordándote que los logros requieren tiempo. Encontrarás satisfacción en las tareas simples, siempre que las realices con atención plena. Actividades como cocinar, cuidar tu entorno o dedicarte a tu salud serán de gran beneficio. Tu intuición también te guiará en asuntos emocionales. Evita sobrecargarte de tareas ajenas a tus responsabilidades
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): La energía del día potencia tu vitalidad y tu necesidad de liderazgo. Hoy podrás destacar en actividades donde debas motivar o inspirar a otros. Es buen momento para iniciar algo nuevo, desde un proyecto personal hasta un cambio en tu rutina. El entusiasmo será tu mejor herramienta para superar obstáculos. Evita la arrogancia y escucha también las ideas ajenas
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): El lunes se tiñe de introspección y profundidad para ti, impulsando una conexión más fuerte con tu mundo interior. Encontrarás respuestas a dudas emocionales si te das tiempo de escucharte. Actividades como leer, meditar o analizar tus metas a largo plazo estarán favorecidas. El contacto con el agua tendrá un efecto sanador para ti hoy. Evita encerrarte demasiado, pues también necesitas compartir tus pensamientos
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): La sensibilidad será tu guía en este día, ayudándote a percibir con claridad lo que otros sienten. Es un momento propicio para colaborar, acompañar y crear vínculos más sólidos. Actividades artísticas o relacionadas con la naturaleza te brindarán equilibrio. Será un buen día para acercarte a alguien con quien quieras limar asperezas. Evita posponer decisiones que requieren compromiso emocional
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): Este lunes favorece la introspección y el análisis, permitiéndote ver con claridad lo que debes mejorar en tu vida diaria. Las conversaciones profundas estarán cargadas de revelaciones. Actividades como ordenar tu hogar o iniciar un estudio personal estarán llenas de propósito. La energía del día fortalece tu percepción espiritual. Evita críticas excesivas que generen tensiones innecesarias
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): La energía cósmica del lunes te impulsa a destacar y a brillar con tu autenticidad. Es un buen momento para mostrar tus talentos en lo social o profesional. Actividades que involucren expresión personal, como hablar en público o compartir ideas, tendrán gran éxito. También sentirás necesidad de cuidar tu imagen y tu entorno. Evita depender demasiado de la aprobación externa para sentir satisfacción