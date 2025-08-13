Inicio Sociedad Horóscopo maya
Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy jueves 14 de agosto de 2025

Descubre como las energías del horóscopo maya y las predicciones para sus 13 signos o animales sagrados influirán en esta nueva jornada que comienza

Fabricio Panella
El horóscopo maya nos invita a vivir sus predicciones para los 13 signos zodiacales, de este jueves 14 de agosto de 2025, con optimismo y alegría para estar preparados frente a lo que el destino nos depara en este nuevo día, en el Mes del Murciélago.

El horóscopo maya es una antigua práctica basada en el calendario tzolkin, que consiste en 260 días divididos en ciclos de 13 días, cada uno representado por un signo o animal sagrado. Estos 13 nativos zodiacales son símbolos poderosos que los mayas creían que influían en las características y destinos de las personas nacidas bajo su signo astral. Y a partir de ellas, elaboraban estas predicciones.

  • Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): hoy tu energía se enfoca en consolidar proyectos que has venido cultivando con paciencia. La constancia y la atención al detalle te permitirán avanzar con seguridad. En tus relaciones, la sinceridad y el respeto fortalecerán los lazos más importantes. Permítete un momento de introspección para conectar con tu intuición. La firmeza bien dirigida abre caminos duraderos
  • Mono (10 de enero - 6 de febrero): la espontaneidad y el buen humor serán tus aliados para sortear obstáculos. Permítete explorar nuevas formas de expresión que te conecten con tu creatividad. Un encuentro inesperado puede traer alegría y motivación renovada. Mantén la mente abierta y evita la rigidez en tus planes. La alegría compartida multiplica su efecto
  • Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la claridad mental y la visión estratégica te ayudarán a organizar tus ideas con eficacia. La paciencia será clave para manejar situaciones que requieren precisión y detalle. Evita dispersarte en múltiples tareas; enfócate en lo esencial. La comunicación honesta fortalecerá vínculos y evitará malentendidos. La serenidad interior te dará fuerza para avanzar
  • Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): tu valentía y determinación serán esenciales para enfrentar retos con confianza. La autenticidad en tus relaciones facilitará la resolución de conflictos. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y mente para mantener el equilibrio. La conexión con la naturaleza te renovará energías y creatividad. La firmeza acompañada de sensibilidad será tu mejor guía
  • Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la inteligencia emocional te permitirá manejar con destreza situaciones delicadas. La flexibilidad será necesaria para adaptarte a cambios inesperados sin perder la calma. Simplificar y priorizar tareas te ayudará a avanzar con eficacia. Un acto de empatía fortalecerá relaciones personales. La armonía nace cuando aceptas y fluyes con lo que llega
  • Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): el día invita a la introspección y al cuidado personal profundo. Un espacio de calma te brindará claridad mental y emocional. Evita decisiones apresuradas; algunas respuestas requieren tiempo para manifestarse. La creatividad puede emerger de la conexión con tus emociones más profundas. El autocuidado será esencial para sostener tus proyectos
  • Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): combina disciplina y alegría para avanzar con eficacia en tus objetivos. Un apoyo inesperado puede facilitar la resolución de asuntos pendientes. Mantén una actitud positiva y evita caer en dramatismos innecesarios. La constancia es la clave para el éxito duradero. Hoy es un buen día para expresar tus ideas y compartir con otros
  • Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la paciencia y el respeto por tus propios tiempos te ayudarán a manejar la jornada con serenidad. La conexión con la naturaleza renovará tu energía y tranquilidad. Evita la prisa y enfócate en la calidad más que en la cantidad. La estabilidad se construye con pequeños pasos firmes. La calma interior será tu mayor fortaleza
  • Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la honestidad emocional y la expresión auténtica serán vitales para tu bienestar. Compartir tus sentimientos con personas de confianza traerá comprensión y alivio. La creatividad será un canal para liberar tensiones. No descuides tu autocuidado y busca espacios para recargar energías. El equilibrio emocional fortalecerá tus relaciones
  • Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): podrás soltar viejos patrones que limitan tu crecimiento personal. La aceptación y la compasión contigo mismo facilitarán la integración de cambios. En lo laboral y personal, la paciencia te ayudará a superar desafíos con sabiduría. Un momento de introspección clarificará tus prioridades. La fuerza verdadera nace desde la humildad
  • Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la sensibilidad y la conexión con la belleza te acompañan durante la jornada. Compartir momentos con seres queridos renovará tu energía y sentido de pertenencia. Evita cargar con preocupaciones ajenas. La gratitud abrirá puertas hacia la alegría y la paz interior. Encontrarás motivos para sonreír en lo sencillo
  • Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): tu sabiduría interior te guía para comprender situaciones desde una perspectiva profunda. La paciencia y la reflexión serán clave para tomar decisiones acertadas. Evita la impulsividad y confía en tu intuición. Un gesto amable puede transformar una relación. La calma será tu mayor fortaleza
  • Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la autenticidad y la creatividad florecen cuando te permites ser tú mismo sin máscaras. Expresa tus talentos con alegría y libertad, evitando compararte con otros. Un tiempo de descanso y contemplación te renovará. Tu brillo natural se intensifica cuando actúas desde el corazón. Hoy celebra tu unicidad con orgullo

