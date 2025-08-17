Embed - Russo en Mendoza (Parte 1)

"En Argentina hoy no tenés a un equipo que decis 'a este le gano 5-0', el de hoy fue un rival muy competitivo. En definitiva, hay que estar preparado para todo, tenemos que mejorar y elevar los niveles, ahora vendrá un partido difícil de local que hay que estar preparados, en el fútbol argentino cambia todo permanentemente. Boca tiene un plantel fuerte y grande, habrá que elegir cada partido a los mejores que están y a los que necesitamos", dijo Miguelo satisfecho en la conferencia de prensa.

Boca Los once que eligió Russo para el que terminó siendo su primer triunfo en Boca. Cristian Lozano

Con la espalda que tiene de ser el último entrenador ganador de la Copa Libertadores, pero también con las dos peores rachas de la historia del club, el ex técnico de San Lorenzo realizó dos cambios en el equipo, y respaldó a dos de los futbolistas más cuestionados: Edinson Cavani y Carlos Palacios.

Pese al contexto negativo, Russo fue aplaudido y recibió todo el cariño de los hinchas de Boca, quienes lo respetan más allá de todo.

Russo

"No lo siento como un respaldo del plantel, nosotros venimos bien, hablando mucho, dialogando mucho, es normal y natural eso, hablamos de lo bueno y lo malo, para poder crecer, marcamos una línea para que crezcan y tengan alto nivel, esto es Boca", reconoció el entrenador xeneize.

Un tema recurrente es la edad del entrenador, que a sus 69 años sigue disfrutando del mundo del fútbol. Russo no salió prácticamente a dar indicaciones en la primera parte, mientras que en el segundo tiempo lo observó sentado en una silla, en un momento que recorrió todas las redes sociales.

HOLA, MIGUELO: así sigue Russo el ST entre Boca e Independiente Rivadavia.



pic.twitter.com/7jYILYACXi pic.twitter.com/ePPxfsNpDo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

"El triunfo suma, lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes, suma para el plantel, me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así, hay que seguir trabajando y creciendo" "El triunfo suma, lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes, suma para el plantel, me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así, hay que seguir trabajando y creciendo"

Los cambios de Russo: del enojo de Cavani a los goles decisivos

Los cambios de Russo fueron lógicos, con la intención de ampliar el resultado favorable. Ingresaron Zeballos, Velasco, Giménez (tuvo una chance clara de gol) y Alarcón, aunque ninguno generó mucho peso ofensivo al principio y si hubo un claro gesto de enojo de Cavani.

ATENCIÓN A ESTE MOMENTO DE LOS CAMBIOS DE BOCA: Merentiel se pensó que salía él, pero finalmente fue Cavani quien dejó el campo y le dijo algo a la pasada a Úbeda antes de llegar al banco.



pic.twitter.com/7jYILYACXi pic.twitter.com/rGyEhISqkJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Sin embargo, fue Exequiel Zeballos, también mirado de reojo por muchos hinchas y bancado por Russo, el que terminaría ampliando el marcador a favor de Boca. Un minuto después, fue Alan Velasco el que puso las cifras definitivas.

Russo tuvo premio en una noche donde se jugaba todo. El resultado en Mendoza puede ser el aire que Boca necesitaba, con un triunfo que lo deja a tiro para ingresar a la Copa Libertadores, y porque no ilusionarse con crecer en un torneo que acaba de comenzar.