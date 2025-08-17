Reabrió el Museo del Área Fundacional con un festejo que combinó bailes, espectáculos y solidaridad

“Qué hermoso día estamos compartiendo en esta querida plaza Pedro del Castillo, en un lugar de profundo significado para todos los mendocinos. El Área Fundacional es el corazón histórico de nuestra provincia y aquí descansan las huellas de siglos de vida mendocina", dijo.

ulpiano suarez museo del area fundacional El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, explicó que la renovación del Museo del Área Fundacional requirió una inversión de $400 millones. Municipalidad de Ciudad

Suarez recordó que el Museo del Área Fundacional marcó un camino de recuperación del patrimonio histórico de Ciudad desde su apertura en 1993, con la puesta en valor de las Ruinas Jesuíticas de San Francisco, el Solar Histórico donde vivió el General San Martín y el Parque O’Higgins.

“La inversión de más de $400 millones que hicimos aquí no es sólo una obra de infraestructura, es un acto de cuidado y reivindicación de nuestra identidad”, afirmó.

El comedor Horneritos realizó la torta más grande del país

comedor horneritos reapertura museo area fundacional El comedor y merendero Horneritos elaboró una torta de cuatro toneladas de peso para compartir con las familias. Municipalidad de Ciudad

La jornada de reapertura del Museo del Área Fundacional tuvo un costado solidario: el comedor Horneritos elaboró la torta más grande que se haya hecho en el país con un peso de 4 toneladas. En total, 20.000 personas que estaban en la plaza pudieron degustarla, según informó la Municipalidad de Ciudad, y otras 20.000 fueron entregadas a distintos merenderos de la provincia.

comedor horneritos museo area fundacional La torta elaborada por el comedor Horneritos permitió la entrega de 20.000 porciones a las familias que estaban en la plaza Pedro del Castillo y otras 20.000 a merenderos de la provincia.

Midió 40 metros de largo por 1,50 metros de ancho y demandó 300 horas de trabajo.

El espacio para una obra teatral

Como parte de las sorpresas de la tarde, el grupo de teatro Las Sillas presentó un fragmento de su obra “Huellas”, puesta en escena que desde hace 26 años integra la programación cultural del Área Fundacional y que rescata la memoria y la identidad mendocina.