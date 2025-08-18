Ni agosto ni noviembre: este es el mes en el que debes volver a cortar tu césped

Justamente, es en esta época, como también en otoño, cuando el césped del jardín brota con mayor rapidez, lo que se denomina como crecimiento activo.

Como se dijo anteriormente, no es recomendable cortar el césped del jardín cuando las temperaturas son bajas, ya que el pasto no crece activamente.

jardin, cesped A la hora de mantener un jardín, cuidar el césped es una de las tareas más difíciles

Antes de retomar el corte en septiembre, es importante limpiar el césped de hojas y ramas que se hayan acumulado durante el invierno. También es recomendable revisar el estado general del césped y realizar tareas en el caso de que sea necesario.

Consejos a la hora de cortar el césped del jardín