Ni agosto ni noviembre: este es el mes en el que debes volver a cortar tu césped

Justamente, es en esta época, como también en otoño, cuando el césped del jardín brota con mayor rapidez, lo que se denomina como crecimiento activo.
Como se dijo anteriormente, no es recomendable cortar el césped del jardín cuando las temperaturas son bajas, ya que el pasto no crece activamente.
A la hora de mantener un jardín, cuidar el césped es una de las tareas más difíciles
Antes de retomar el corte en septiembre, es importante limpiar el césped de hojas y ramas que se hayan acumulado durante el invierno. También es recomendable revisar el estado general del césped y realizar tareas en el caso de que sea necesario.
Consejos a la hora de cortar el césped del jardín
- Momento adecuado: evita cortar el césped cuando esté mojado (rocío o lluvia) para evitar cortes irregulares y daños a la máquina. Corta durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde para evitar el calor del mediodía.
- Altura de corte: ajusta la altura de corte según la época del año y el tipo de césped. Para césped recreativo, una altura de 3-5 cm es adecuada, mientras que para césped ornamental puede ser más bajo (2-3 cm) y para zonas sombreadas, más alto (5-6 cm). No cortes más de un tercio de la altura total de la hierba en cada corte.
- Técnica de corte: comienza cortando en espiral desde el borde hacia el centro o en franjas largas, superponiendo ligeramente cada pasada para evitar dejar zonas sin cortar. Si hay pendientes, corta perpendicularmente a la pendiente para evitar resbalones.
- Mantenimiento de la cortadora: asegúrate de que las cuchillas estén afiladas, ya que cuchillas desafiladas pueden desgarrar el césped en lugar de cortarlo limpiamente.
- Frecuencia de corte: en verano, es recomendable cortar al menos una vez por semana.