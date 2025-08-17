Agustín Auzmendi festeja uno de los goles del Tomba ante River.

"Llegaron 4 veces y nos hicieron 4 goles, son cosas que no te pueden pasar, pero bueno, hay que aprender de los errores para seguir para adelante", comenzó diciendo Auzmendi en la transmisión de TNT Sports.

Agustín Auzmendi es el pistolero del gol.

"Queríamos llevarnos los tres puntos, sabemos que es un rival (River) de muchísima jerarquía, que es una cancha muy difícil, obviamente no se dio y hay que seguir trabajando", añadió el ex Motagua de Honduras.

"Creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido, lo lastimamos bastante como habíamos planeado el partido, pero contra estos rivales no te podés desconcentrar y te clavan", se sinceró.

El hombre nacido hace 28 años en Adolfo Gonzales Chaves, Buenos Aires, está feliz porque este lunes nacerá Ema, su hija, que tendrá con su novia, la modelo hondureña Cecilia García. "Ahora volvemos a Mendoza y mañana es el día. Le mando un saludo a mi esposa, a la nena que está por nacer y a toda mi familia", contó con emoción.

Por último fue consultado con relación a lo que siente por su buena racha goleadora en el fútbol, ya que debutó en Primera en Motagua. "Es un tema de oportunidades, hay que buscarlas, no se me dio de chico jugar en Primera, me tocó ir al exterior y estoy agradecido a Godoy Cruz que me abrió las puertas y me permitió cumplir el sueño", cerró.

La buena racha de Agustín Auzmendi en Godoy Cruz

El atacante lleva 7 goles en el Expreso, con el siguiente detalle:

  • 3 por la Copa Sudamericana
  • 3 por el Clausura 2025
  • 1 oor el Clausura 2025

