"Creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido, lo lastimamos bastante como habíamos planeado el partido, pero contra estos rivales no te podés desconcentrar y te clavan", se sinceró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957226003064877115&partner=&hide_thread=false "UNO TIENE QUE BUSCAR SUS OPORTUNIDADES"



Agustín Auzmendi, autor de los dos goles de Godoy Cruz ante River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vNXDCjyrWj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

El hombre nacido hace 28 años en Adolfo Gonzales Chaves, Buenos Aires, está feliz porque este lunes nacerá Ema, su hija, que tendrá con su novia, la modelo hondureña Cecilia García. "Ahora volvemos a Mendoza y mañana es el día. Le mando un saludo a mi esposa, a la nena que está por nacer y a toda mi familia", contó con emoción.

Por último fue consultado con relación a lo que siente por su buena racha goleadora en el fútbol, ya que debutó en Primera en Motagua. "Es un tema de oportunidades, hay que buscarlas, no se me dio de chico jugar en Primera, me tocó ir al exterior y estoy agradecido a Godoy Cruz que me abrió las puertas y me permitió cumplir el sueño", cerró.

La buena racha de Agustín Auzmendi en Godoy Cruz

El atacante lleva 7 goles en el Expreso, con el siguiente detalle: