En 2024 llegó al Fútbol Club Motagua, perteneciente a la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, encontrándose con su hermano Agustín, quien la está rompiendo toda en Godoy Cruz. Allí convirtió 24 goles y logró dar la vuelta al consagrarse en el Torneo Apertura 2024.

Su altura imponente (mide 1,91) y sus goles llamaron la atención de Banfield, donde llegó a mediados de 2025 para fortalecer la delantera. La apuesta está saliendo bien, lleva tres goles y dos asistencias en cuatro partidos jugados; mientras que lleva 16 tantos en sus últimos 18 encuentros oficiales disputados.

En el encuentro entre Banfield y Estudiantes por la quinta fecha de la Liga Profesional el Taladro la estaba pasando muy mal y caía por 2 a 0, sin embargo, con el gol de Rodrigo Auzmendi comenzó la remontada y el equipo local finalizó ganando 3 a 2; el delantero de 24 años fue elegido figura del partido.

Embed El gol de Rodrigo Auzmendi para el 1-2 de #Banfield pic.twitter.com/nePczRwk2O — Banfieldmania TV (@BanfieldmaniaTV) August 17, 2025

Según el sitio Transfermarkt su pase está valuado en 100 mil euros y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Agustín Auzmendi, el delantero del Tomba

Nació el 1 de febrero de 1997, logró debutar en la Primera B Metropolitana en Acassuso en la temporada 2016-17, donde hizo las categorías inferiores. En 2022 llegó a Jaguares de Córdoba, aunque solo pudo disputar cuatro partidos, luego pasó al Olancho Fútbol Club de Honduras y su buen rendimiento - convirtió 12 goles en 13 partidos - lo llevó al Fútbol Club Montagua.

Allí se encontró con su hermano y lograron salir campeones juntos disputando dos temporadas donde en ambos fue premiado por ser el máximo goleador.

A principio de año fue contratado por Godoy Cruz convirtiéndose en un jugador fundamental del equipo mendocino; sus estadísticas indican que en el Torneo Apertura convirtió en una oportunidad, por Copa Sudamericana suma tres goles y en el Torneo Clausura lleva tres goles (dos de ellos a River).

Embed JUGADON DE ANDINO Y AUZMENDI LA EMPUJA AL GOL.pic.twitter.com/qUYeqGnkGr — Expreso 1921 (@1921Expreso) August 17, 2025

Según el sitio Transfermarkt está valuado en 450 mil euros.

Embed DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/3aTKzj7Vjf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

El lunes 18 de agosto está programado el nacimiento de su hija Emma, beba que tendrá junto a su esposa Cecilia; y si, seguramente vendrá con un par de goles bajo su brazo.

Agustín y Rodrigo Auzmendi

"Que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera"

El fútbol argentino tiene los ojos puestos en este par de hermanos ya que ambos están disfrutando de un gran presente deportivo, siendo fundamentales en sus respectivos equipos.

Banfield está en el grupo A mientras que Godoy Cruz está en el B, por lo tanto, no se verán las caras (al menos dentro de la cancha). Sin embargo, en caso que ambos equipos clasifiquen a los playoff puede llegar a cruzarse.