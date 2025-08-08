"Nos queríamos dar una alegría para el grupo, porque no hemos podido ganar en este torneo. Hay que seguir trabajando corrigiendo errores para salir adelante".

Agustín Auzmendi.- Nicolá Fernández.

Con respecto al funcionamiento del equipo, reveló: "Tuvimos varias situaciones de gol, antes que nos convirtieran el primero, y después tuvimos dos claras y, en un tiro de esquina a favor, nos terminan anotando el segundo gol. Es difícil hacer un análisis cuando la pelota no quiere entrar y el rival tiene dos situaciones y marcan los goles".

"No está faltando el gol, llegamos hasta el área y nos falta finalizar la jugada de la mejor manera", opinó el goleador del Tomba.

"No hay ningún secreto, hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, hay que poner un plus extra porque se vienen partidos muy importantes con MIneiro y River Plate y tenemos que estar a la altura", aseguró Agustín Auzmendi.

Con respecto al entrenador Esteban Solari, que fue muy cuestionado por los simpatizantes Tombinos, opinó: "Estamos muy fuertes como grupo, tenemos que seguir adelante, sabemos que fue un golpe duro para todos, hay que cicatrizar esta herida y salir adelante".