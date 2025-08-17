Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Huracán Las Heras ganó con el corazón y se prendió en los primeros puestos de la Reválida

Huracán Las Heras le ganó con el corazón a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata por la 5ta. fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Omar Romero
Omar Romero
El Globo celebró en el final.

Axel Lloret

En el estadio General San Martín el héroe de la jornada fue Joel Lucero quien a los 48' del complemento le dio el triunfo al Globo.

Huracan Las Heras

En el primer tiempo el local tuvo ocasiones para abrir el marcador pero le faltó contundencia, mientras que Círculo Deportivo tuvo una chance con Makarte que contuvo muy bien Aracena.

En el complemento Huracán intentó por todos los medios llegar a la victoria y tanta insistencia tuvo su premio en el final.

Huracan Las Heras

El Globo, que venía de lograr un gran triunfo como visitante frente a Estudiantes de San Luis en el debut de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba, tuvo su segundo triunfo consecutivo en el debut en condición de local.

El conjunto calle Olascoaga tiene 9 puntos y quedó a dos del líder Atlético San Martín que será su rival en la próxima fecha, en el Este.

Embed - Hinchada Huracán Las Heras

La Síntesis

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Iván Sandoval, Emanuel Garcia y Juan Aguilar; Luciano Ortega y Joel Lucero DT: Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba.

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Santiago López, Sebastián Álvarez, Jano Martínez y Lisandro Ramírez; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Julián Wilches; Juan Bonet y Exequiel Beltramone.DT: Diego Cochas.

Gol: ST: 48' Lucero (HLH)

Cambios: ST: 15' Ramiro Banchio por Beltramone (CD), 16' Nicolás Chacón por Verdugo (HLH), 27' Joan Juncos y Agustín Muñoz por Aguilar y Ortega (HLH), 35' Alan Galeano por Tello (CD) 42' Silvero por Mackarte (CD), 43' Matías Dielli y Luis Rossi por García y Montenegro(HLH)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca.

Postales del triunfo del Globo en Las Heras

