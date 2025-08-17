Huracán Las Heras ganó con el corazón y se prendió en los primeros puestos de la Reválida

En el complemento Huracán intentó por todos los medios llegar a la victoria y tanta insistencia tuvo su premio en el final.

Huracan Las Heras Axel Lloret

El Globo, que venía de lograr un gran triunfo como visitante frente a Estudiantes de San Luis en el debut de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba, tuvo su segundo triunfo consecutivo en el debut en condición de local.

El conjunto calle Olascoaga tiene 9 puntos y quedó a dos del líder Atlético San Martín que será su rival en la próxima fecha, en el Este.

La Síntesis

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Iván Sandoval, Emanuel Garcia y Juan Aguilar; Luciano Ortega y Joel Lucero DT: Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba.

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Santiago López, Sebastián Álvarez, Jano Martínez y Lisandro Ramírez; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Julián Wilches; Juan Bonet y Exequiel Beltramone.DT: Diego Cochas.

Gol: ST: 48' Lucero (HLH)

Cambios: ST: 15' Ramiro Banchio por Beltramone (CD), 16' Nicolás Chacón por Verdugo (HLH), 27' Joan Juncos y Agustín Muñoz por Aguilar y Ortega (HLH), 35' Alan Galeano por Tello (CD) 42' Silvero por Mackarte (CD), 43' Matías Dielli y Luis Rossi por García y Montenegro(HLH)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca.

Postales del triunfo del Globo en Las Heras

