La rompió en las inferiores de River y tuvo el mejor debut en el Racing de Estrasburgo francés

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Hay un ex jugador de River que debutó con un gol en el Racing de Estrasburgo. Se trata de Joaquín Panichelli, quien le dio el triunfo por 1 a 0 al equipo francés ante el Metz, de visitante, por la Ligue 1, el fútbol donde alguna vez jugó Lionel Messi.

El delantero cordobés (jugó los 90 minutos), que no debutó en Primera en el Millonario, la rompió este domingo.

Panichelli marcó un gol de cabeza para el Racing de Estrasburgo.

Panichelli marcó un gol de cabeza para el Racing de Estrasburgo.

El tanto llegó a los 40' del complemento, cuando llegó un centro desde la izquierda le llegó a un Panichelli que, desde el punto penal, conectó de cabeza y superó la estirada del arquero para darle al Racing de Estrasburgo el 1-0 definitivo que representó los dio los tres puntos en el encuentro inaugural de la temporada.

El atacante fue titular al igual que el ex Boca Valentín Barco, que participó también de la acción del tanto.

El ex River Joaquín Panichelli viene de jugar en España

Después de una destacada temporada en el Mirandés de la Segunda División española, donde anotó 21 goles en 44 partidos y peleó hasta el final por el ascenso a La Liga, Panichelli fue adquirido por Racing de Estrasburgo por 16 millones de euros por la totalidad del pase del atacante de 22 años.

Ese pase benefició a River, que mantenía un 20% de la ficha del futbolista, y recibió 3.2 millones de euros por la transferencia. El cordobés se había ido libre a fines de 2022 al Alavés, tras no renovar su contrato con el Millonario porque no era tenido en cuenta.

