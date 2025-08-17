La rompió en las inferiores de River y tuvo el mejor debut en el Racing de Estrasburgo francés

El atacante fue titular al igual que el ex Boca Valentín Barco, que participó también de la acción del tanto.

El ex River Joaquín Panichelli viene de jugar en España

Después de una destacada temporada en el Mirandés de la Segunda División española, donde anotó 21 goles en 44 partidos y peleó hasta el final por el ascenso a La Liga, Panichelli fue adquirido por Racing de Estrasburgo por 16 millones de euros por la totalidad del pase del atacante de 22 años.

Ese pase benefició a River, que mantenía un 20% de la ficha del futbolista, y recibió 3.2 millones de euros por la transferencia. El cordobés se había ido libre a fines de 2022 al Alavés, tras no renovar su contrato con el Millonario porque no era tenido en cuenta.