El ex River Joaquín Panichelli será compañero de Barco

El goleador de 22 años jugará en el equipo francés con el ex Boca Valentín Barco. Solo restan detalles para concretar su transferencia, la cual se realizará en 16 millones de euros.

Joaquín-Panichelli-1

El cordobés anduvo bien en la reserva del Millonario, pero no llegó a debutar en primera. El ex DT millonario Martín Demichelis le comunicó que no lo tendría en cuenta y el delantero optó por irse al equipo español.

Tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue cedido al Mirandés. Durante su paso por el club de segunda división, anotó 21 goles en 44 partidos. El año pasado, regresó al Alavés y tras no lograr afianzarse en el once titular, será transferido al Racing de Estrasburgo.