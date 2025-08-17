Godoy Cruz no ha podido ganar en el Torneo Clausura ya que acumuló tres empates seguidos y luego una derrota ante Gimnasia La Plata (2-1) en el Feliciano Gambarte, donde finalizó el ciclo de Esteban Solari como entrenador.

El Tomba tiene 3 puntos, se ubica 13ro y necesita sumar para alejarse de la zona del descenso en la tabla anual.

Concentrados Godoy Cruz.

River Plate marcha invicto en el Clausura

River viene de igualar sin goles con Libertad, en Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores y si bien por un lado está invicto en el Torneo Clausura con dos triunfos y dos empates, por el otro lado acumula tres empates seguidos entre ambas competencias.

Más allá de la necesidad de ganar Gallardo pondrá un equipo alternativo ya que tiene decidido preservar a la mayoría de los titulares para la revancha con Libertad, por la Copa Libertadores, que se jugará el próximo jueves en el Estadio Monumental.

River

El historial entre Godoy Cruz y River

Se enfrentaron 26 veces con un historial que registra 13 victorias para el Millonario, 8 para el Tomba y 5 empates

El 12 de febrero de este año, por el Torneo Apertura, empataron sin goles en el Malvinas Argentinas.

Probables formaciones:

River Plate : Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Federico Rasmussen y Juan Morán o Andrés Meli; Misael Sosa, Vicente Poggi, Walter Montoya y Nicolás Fernández, Santino Andino; Lucas Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: River Plate.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 18.30

TV: TNT Sports