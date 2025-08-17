Embed - ¡BOCA VOLVIÓ A SONREIR ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! | #Boca 2-0 #IndependienteRivadavia | Resumen

Boca era dirigido por Fernando Gago y ese día formó con Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Alan Velasco, Merentiel y Milton Giménez.

Alfredo Berti, quien buscará revancha este domingo, eligió a estos once: Ezequiel Centurión, Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luis Sequeira; Sebastián Villa y Victorio Ramis.

Se vuelven a ver las caras en el Malvinas Argentinas

La última vez que se enfrentaron en el Malvinas Argentinas fue el 10 de agosto de 2024 y empataron 1 a 1 por el torneo de la Liga Profesional.

Sebastián Villa Independiente Rivadavia. boca. Villa ya jugó dos veces contra Boca, su ex club.

Ese día se volvieron a enfrentar oficialmente tras 51 años, ya que el partido anterior entre ambos fue en el Nacional de 1973, y los goles los marcaron Iván Villalba para los azules y Cristian Medina para Boca, en el final.

Independiente Rivadavia, dirigido por Martín Ciccotello, formó con: Centurión; Luciano Abecasis, Villalba, Bruno Bianchi, Esteban Burgos y Tobías Ostchega; Lautaro Ríos, Franco Romero y Ezequiel Ham; Villa y Fernando Romero.

Embed - ¡EL XENEIZE RESCATÓ UN EMPATE SOBRE LA HORA EN MENDOZA! | Ind. Rivadavia 1-1 Boca | RESUMEN

Boca, era orientado por Diego Martínez y alineó a estos once jugadores: Sergio Romero; Luis Advíncula; Nicolás Figal, Gary Medel y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Medina, Pol Fernández y Kevin Zenón; Merentiel y Edinson Cavani.

Dos antecedentes en los Nacionales

En el Nacional de 1973 Independiente Rivadavia se impuso por 1-0 a Boca con gol de Eusebio Ibáñez, en el Bautista Gargantini.

Antes, en 1968 y también en el Gargantini, hubo un empate 1-1 por el Nacional con goles de Rubén Suñé, de penal, para Boca; y Juan Andrés Pastorini para los Azules.

Un amistoso en el Malvinas Argentinas

En 1987 Independiente Rivadavia y Boca jugaron un amistoso por la Copa Vendimia en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1.

Lo ganaba el equipo leproso que era conducido por Sergio Vázquez con gol de Oscar Vaporacki y Hugo Musladini anotó para el Xeneize que dirigía César Luis Menotti.