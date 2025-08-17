Independiente RIvadavia y Boca volverán a estar frente a frente este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas.

Independiente RIvadavia y Boca volverán a estar frente a frente este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas.

Independiente Rivadavia y Boca Juniors se medirán este domingo, desde la 20.30, en el estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Este será el quinto enfrentamiento oficial entre el conjunto mendocino y el porteño.

El historial marca que la Lepra y los Xeneizes jugaron cuatro partidos con un triunfo para cada equipo y dos empates.

Boca venció a Independiente Rivadavia este año en La Bombonera.

El último duelo entre Independiente Rivadavia y Boca fue para el Xeneize

Según las estadísticas, en el último encuentro ganó Boca 2 a 0 por el Torneo Apertura 2025. El partido se jugó el 11 de febrero último y fue la primera vez para la Lepra en La Bombonera donde los goles fueron del uruguayo Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, ambos en la segunda parte.

Embed - ¡BOCA VOLVIÓ A SONREIR ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! | #Boca 2-0 #IndependienteRivadavia | Resumen

Boca era dirigido por Fernando Gago y ese día formó con Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Alan Velasco, Merentiel y Milton Giménez.

Alfredo Berti, quien buscará revancha este domingo, eligió a estos once: Ezequiel Centurión, Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luis Sequeira; Sebastián Villa y Victorio Ramis.

Se vuelven a ver las caras en el Malvinas Argentinas

La última vez que se enfrentaron en el Malvinas Argentinas fue el 10 de agosto de 2024 y empataron 1 a 1 por el torneo de la Liga Profesional.

Villa ya jugó dos veces contra Boca, su ex club.

Ese día se volvieron a enfrentar oficialmente tras 51 años, ya que el partido anterior entre ambos fue en el Nacional de 1973, y los goles los marcaron Iván Villalba para los azules y Cristian Medina para Boca, en el final.

Independiente Rivadavia, dirigido por Martín Ciccotello, formó con: Centurión; Luciano Abecasis, Villalba, Bruno Bianchi, Esteban Burgos y Tobías Ostchega; Lautaro Ríos, Franco Romero y Ezequiel Ham; Villa y Fernando Romero.

Embed - ¡EL XENEIZE RESCATÓ UN EMPATE SOBRE LA HORA EN MENDOZA! | Ind. Rivadavia 1-1 Boca | RESUMEN

Boca, era orientado por Diego Martínez y alineó a estos once jugadores: Sergio Romero; Luis Advíncula; Nicolás Figal, Gary Medel y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Medina, Pol Fernández y Kevin Zenón; Merentiel y Edinson Cavani.

Dos antecedentes en los Nacionales

En el Nacional de 1973 Independiente Rivadavia se impuso por 1-0 a Boca con gol de Eusebio Ibáñez, en el Bautista Gargantini.

Antes, en 1968 y también en el Gargantini, hubo un empate 1-1 por el Nacional con goles de Rubén Suñé, de penal, para Boca; y Juan Andrés Pastorini para los Azules.

Un amistoso en el Malvinas Argentinas

En 1987 Independiente Rivadavia y Boca jugaron un amistoso por la Copa Vendimia en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1.

Lo ganaba el equipo leproso que era conducido por Sergio Vázquez con gol de Oscar Vaporacki y Hugo Musladini anotó para el Xeneize que dirigía César Luis Menotti.

