Tras el encuentro el zaguero central expresó su alegría por el tanto que le tocó marcar: "Estoy feliz por haber marcado un gol y por el triunfo que logramos. Desde que llegué al club me han recibido muy bien y fue una emoción muy grande el gol que me tocó marcar", admitió.

"Me encontré con un lindo grupo en el que todos tienen ganas de seguir creciendo. Nos ilusionamos con el objetivo que tenemos de jugar la final del ascenso, pero nos quedan varios partidos". "Me encontré con un lindo grupo en el que todos tienen ganas de seguir creciendo. Nos ilusionamos con el objetivo que tenemos de jugar la final del ascenso, pero nos quedan varios partidos".

A Lautaro Carrera le tocó remplazar a Imanol González quien llegó a la quinta amarilla. "Me tocó jugar por él, es un gran jugador y muy buena persona. Después del partido me felicitó", reconoció.

Embed - Lautaro Carrera, se mostró feliz con su debut de titular y su primer gol en Gimnasia y Esgrima

Carrera sumaba tres encuentros saliendo desde el banco de suplentes ya que Ezequiel Medrán lo hizo debutar ante CADU por la fecha 22, luego tuvo minutos contra Colón en Santa Fe y venía de actuar en la pasada jornada ante Chaco For Ever.

El joven de 22 años que fue el único refuerzo que sumó el Lobo para esta segunda rueda de la Primera Nacional y su primera vez como titular fue más que auspiciosa.