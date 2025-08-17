Lautaro Carrera marcó su primer gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Lautaro Carrera marcó su primer gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Lautaro Carrera vivió un día soñado con su debut como titular en Gimnasia y Esgrima ante Almirante Brown.

El defensor de 22 años jugó por la suspensión de Imanol González y fue el autor del primer gol en el triunfo por 2 a 1 ante la Fragata.

Lautaro Carrera gimnasia y Esgrima uno.
Lautaro Carrera tuvo su estreno como titular y marcó su prime gol en el Lobo.

Lautaro Carrera tuvo su estreno como titular y marcó su prime gol en el Lobo.

Lautaro Carrera y su buen debut en Gimnasia y Esgrima

Lautaro Carrera llegó proveniente de Instituto de Córdoba y tuvo la oportunidad de formar la dupla defensiva junto al capitán Diego Mondino.

Tras el encuentro el zaguero central expresó su alegría por el tanto que le tocó marcar: "Estoy feliz por haber marcado un gol y por el triunfo que logramos. Desde que llegué al club me han recibido muy bien y fue una emoción muy grande el gol que me tocó marcar", admitió.

"Me encontré con un lindo grupo en el que todos tienen ganas de seguir creciendo. Nos ilusionamos con el objetivo que tenemos de jugar la final del ascenso, pero nos quedan varios partidos". "Me encontré con un lindo grupo en el que todos tienen ganas de seguir creciendo. Nos ilusionamos con el objetivo que tenemos de jugar la final del ascenso, pero nos quedan varios partidos".

A Lautaro Carrera le tocó remplazar a Imanol González quien llegó a la quinta amarilla. "Me tocó jugar por él, es un gran jugador y muy buena persona. Después del partido me felicitó", reconoció.

Embed - Lautaro Carrera, se mostró feliz con su debut de titular y su primer gol en Gimnasia y Esgrima

Carrera sumaba tres encuentros saliendo desde el banco de suplentes ya que Ezequiel Medrán lo hizo debutar ante CADU por la fecha 22, luego tuvo minutos contra Colón en Santa Fe y venía de actuar en la pasada jornada ante Chaco For Ever.

El joven de 22 años que fue el único refuerzo que sumó el Lobo para esta segunda rueda de la Primera Nacional y su primera vez como titular fue más que auspiciosa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas