Torneo Clausura: Lanús ganó y es líder de la Zona A donde Newell's empató con Defensa y Justicia

Previo a dicho encuentro, Lanús tendrá que medirse el próximo jueves ante Central Córdoba por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida finalizó con victoria para los de Santiago del Estero por 1-0.

Embed - LANÚS LO DIO VUELTA y DERROTÓ a GIMNASIA en LA PLATA | #Gimnasia 1-2 #Lanus | Resumen

Por su parte, el cuadro platense no pudo volver a sumar de a tres luego de los dos primeros triunfos en las dos primeras jornadas. A partir de allí, acumula un empate y dos caídas. En tanto, visitará a San Martín de San Juan el próximo sábado desde las 20:00.

Defensa y Justicia empató con Newell's

Defensa y Justicia igualó como local ante Newell's Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Embed - LA LEPRA SE LLEVÓ UN PUNTAZO ANTE EL HALCÓN EN VARELA | Defensa 1-1 Newell's | RESUMEN

Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19' del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38’ del mismo período.