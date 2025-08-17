Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura

Torneo Clausura: Lanús ganó y es líder de la Zona A donde Newell's empató con Defensa y Justicia

Lanús se impuso como visitante a Gimnasia La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025

Por UNO
Lanús está en la punta

Lanús está en la punta, por ahora.

Lanús se impuso como visitante por 2-1 a Gimnasia La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles para El Granate los convirtieron José Canale y Franco Watson, a los 10’ y 17' del segundo tiempo, respectivamente, mientras que Marcelo Torres abrió el marcador a los 42’ de la primera parte.

lanus 2

Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino alcanzaron la cima de la tabla con 9 puntos, a esperas del resultado del cruce entre River y Godoy Cruz (este domingo desde las 18:30). Ahora, deberán recibir justamente al elenco millonario, el lunes 25 de agosto, a partir de las 21:15, por la siguiente jornada.

Previo a dicho encuentro, Lanús tendrá que medirse el próximo jueves ante Central Córdoba por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida finalizó con victoria para los de Santiago del Estero por 1-0.

Embed - LANÚS LO DIO VUELTA y DERROTÓ a GIMNASIA en LA PLATA | #Gimnasia 1-2 #Lanus | Resumen

Por su parte, el cuadro platense no pudo volver a sumar de a tres luego de los dos primeros triunfos en las dos primeras jornadas. A partir de allí, acumula un empate y dos caídas. En tanto, visitará a San Martín de San Juan el próximo sábado desde las 20:00.

Defensa y Justicia empató con Newell's

Defensa y Justicia igualó como local ante Newell's Old Boys, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Embed - LA LEPRA SE LLEVÓ UN PUNTAZO ANTE EL HALCÓN EN VARELA | Defensa 1-1 Newell's | RESUMEN

Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19' del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38’ del mismo período.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas