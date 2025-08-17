Cómo escribe la letra p una persona mentirosa, según la grafología

Al estudiar patrones de escritura, grosor, inclinación y forma de las letras, la grafología permite reconocer el carácter y los rasgos psicológicos, además de cómo manejamos emociones y sentimientos.

escribir Qué revela la letra p sobre tu personalidad

Grafología: ¿Cómo es una persona mentirosa según la psicología?

Antes de estudiar cómo la grafología puede ayudar a detectar la mentira, es fundamental entender qué entiende la psicología por una persona mentirosa. Aunque todos hemos mentido en alguna ocasión, hay personas para quienes mentir se convierte en un hábito frecuente, casi como un rasgo de su carácter o una dificultad para aceptar la realidad.