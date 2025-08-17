Cómo escribe la letra p una persona mentirosa, según la grafología

Según Psicología-Online, quienes mienten de manera constante suelen presentar ciertos patrones de conducta:
- Inseguridad y baja autoestima.
- Tendencia a victimizarse cuando son descubiertos.
- Persistencia en negar la verdad aun cuando se demuestra.
- Uso frecuente de gestos con las manos.
- Falta de empatía.
- Conductas impulsivas, mintiendo de forma refleja ante el temor al juicio, o, en contraste, actitudes frías y calculadoras.
Grafologia
Escribir revela más de lo que imaginas
Cómo revela la letra "P" la hipocresía de una persona según la grafología
Según la grafología
- Si la p no tiene trazo inicial, indica personas inteligentes e independientes, que siempre buscan destacarse del resto.
- Si el trazo está interrumpido o separado del resto de la letra, muestra dificultades para adaptarse socialmente.
- En cambio, si el trazo es curvo, revela a alguien que tiende a ocultar cosas, es hipócrita y puede mostrarse doble cara, escondiendo parte de sí mismo.
Un eje corto refleja que la persona puede tener problemas para concretar sus proyectos de vida. Si está inclinado hacia la izquierda, muestra contradicciones internas y rasgos de personalidad que podrían incomodar a otros.
Un arco estrecho indica falta de energía y miedos que frenan el avance personal. Si el arco está alejado del eje, puede señalar conflictos en el trabajo, aunque la persona sabe adaptarse a nuevas situaciones. Las curvas muy marcadas suelen reflejar personalidades jactanciosas, pero también vagas, lentas y sin iniciativa propia.