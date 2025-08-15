Godoy Cruz jugó un buen partido frente a Atlético Mineiro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Apenas siete días tendrá el equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba para buscar revancha contra el Atlético Mineiro tras su derrota de la víspera en Brasil. De por medio tiene además la visita a River Plate en el Monumental por el Clausura de la Liga Profesional.

La Conmebol confirmó que los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputarán la semana que viene, con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz buscando la clasificación a la siguiente instancia el jueves a las 19.

El jueves Godoy Cruz juega la revancha de Copa Sudamericana con Mineiro

El jueves 21 de este mes estará cargado de acción para los equipos argentinos en los octavos de final. A las 19 el primer equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Atlético Mineiro, equipo que le dio vuelta el partido en la ida para imponerse por 2-1.

Solo unas horas después, a las 21:30, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.

Huracán recibirá en el Ducó al Once Caldas colombiano.

El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.

Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0. A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.

El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.

También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.

El cronograma de revanchas de octavos de final de la Copa Sudamericana

Martes 19 de agosto:

  • Huracán (0) – (1) Once Caldas a las 19
  • Mushuc Runa (0) – (1) Independiente del Valle a las 21:30
  • Fluminense (2) – (1) América de Cali a las 21:30

Miércoles 20 de agosto:

  • Cienciano (0) – (2) Bolívar a las 19
  • Universidad Católica (0) – (2) Alianza Lima a las 21:30
  • Independiente (0) – (1) Universidad de Chile a las 21:30

Jueves 21 de agosto:

  • Godoy Cruz (1) – (2) Atlético Mineiro a las 19
  • Lanús (0) – (1) Central Córdoba de Santiago del Estero

