Solo unas horas después, a las 21:30, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.

futbol-copa sudamericana-once caldas-huracan (1) Huracán recibirá en el Ducó al Once Caldas colombiano.

El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.

Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0. A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.

El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.

También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.

El cronograma de revanchas de octavos de final de la Copa Sudamericana

Martes 19 de agosto:

Huracán (0) – (1) Once Caldas a las 19

Mushuc Runa (0) – (1) Independiente del Valle a las 21:30

Fluminense (2) – (1) América de Cali a las 21:30

Miércoles 20 de agosto:

Cienciano (0) – (2) Bolívar a las 19

Universidad Católica (0) – (2) Alianza Lima a las 21:30

Independiente (0) – (1) Universidad de Chile a las 21:30

Jueves 21 de agosto: