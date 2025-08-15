Inicio Sociedad truco
Un truco de costura muy efectivo: te explico cómo subir el cierre de un vestido sin romperlo

Estás sola en casa, tienes una fiesta importante en menos de 20 minutos y no logras subir el cierre del vestido. Olvídate de este problema gracias a un truco

Isabella Brosio
Comienza a coser en el hogar y crea tus propias prendas desde cero

Un truco de costura es una herramienta hogareña muy necesaria. La costura es una de las actividades más antiguas y practicadas por las diferentes civilizaciones. Tanto como la cocina o la construcción, la costura avanza de acuerdo a las modas, tecnologías y cambios sociales.

Con algunos materiales y un poco de paciencia puedes arreglar casi cualquier problema de hilos en el hogar. En esta ocasión te voy a compartir un truco ideal para subir el cierre trasero del vestido, muy útil cuando estás apurada y no llegas con tus brazos a la espalda. Toma nota y presta atención.

Un truco de costura muy simple y necesario: te explico cómo

Seguramente tienes en el armario de tu hogar un hermoso vestido de fiesta con una espalda imponente. Este tipo de prendas suelen tener un cierre en la parte trasera para que el vestido se amolde bien a la figura del cuerpo. El problema aparece cuando tienes que subir el cierre y no te llegan las manos.

No hagas un nudo muy firme porque al finalizar no podrás retirarlo

Para realizar este truco de costura en el hogar solo vas a necesitar un objeto: cualquier pedazo de cinta, cordón o cuerda que tengas en casa, preferentemente larga para que sea más sencillo.

Coloca el cordón en el cierre del vestido y átalo con un nudo más o menos firme pero no demasiado, ya que luego debes retirar la cinta. Ponte el vestido y jala de la punta del cordón con tus manos hasta llegar hasta arriba. Gracias a este truco no debes hacer malabares para cerrar el vestido ni buscar ayuda externa, solo tiras de la cinta hasta arriba y finalmente la retiras.

Consejos de costura para principiantes: cómo crear tus propias prendas en el hogar

Ten a mano siempre una corta hilachas y pinzas para descoser

  • Utiliza siempre tijeras afiladas y de diferentes medidas para no dañar las telas ni arruinar los tejidos.
  • Si vas a comenzar a coser en el hogar, utiliza siempre algún truco o tutorial para ello.
  • Arranca desde proyectos sencillos hasta poder realizar proyectos de costura más elaborados.
  • Prepara un costurero con los elementos esenciales e imprescindibles como hilos de colores, agujas de diferentes medidas, alfileres y regla.
  • Cose siempre con moldes de papel para recortar bien las telas.
  • Guarda todos los retazos sobrantes que pueden servir en algún momento para realizar algún accesorio pequeño o arreglo.
  • Realiza capacitaciones y cursos de costura para aprender sobre temas específicos de costura. Existen cursos de tejido, bordado, moldería, confección de mochilas, ropa interior, bikinis y todo tipo de prenda.

