Un truco de costura muy efectivo: te explico cómo subir el cierre de un vestido sin romperlo

Con algunos materiales y un poco de paciencia puedes arreglar casi cualquier problema de hilos en el hogar. En esta ocasión te voy a compartir un truco ideal para subir el cierre trasero del vestido, muy útil cuando estás apurada y no llegas con tus brazos a la espalda. Toma nota y presta atención.

cierre de ropa

Un truco de costura muy simple y necesario: te explico cómo

Seguramente tienes en el armario de tu hogar un hermoso vestido de fiesta con una espalda imponente. Este tipo de prendas suelen tener un cierre en la parte trasera para que el vestido se amolde bien a la figura del cuerpo. El problema aparece cuando tienes que subir el cierre y no te llegan las manos.