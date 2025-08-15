Un truco de costura muy efectivo: te explico cómo subir el cierre de un vestido sin romperlo

subir cierre
No hagas un nudo muy firme porque al finalizar no podrás retirarlo
Para realizar este truco de costura en el hogar solo vas a necesitar un objeto: cualquier pedazo de cinta, cordón o cuerda que tengas en casa, preferentemente larga para que sea más sencillo.
Coloca el cordón en el cierre del vestido y átalo con un nudo más o menos firme pero no demasiado, ya que luego debes retirar la cinta. Ponte el vestido y jala de la punta del cordón con tus manos hasta llegar hasta arriba. Gracias a este truco no debes hacer malabares para cerrar el vestido ni buscar ayuda externa, solo tiras de la cinta hasta arriba y finalmente la retiras.
Consejos de costura para principiantes: cómo crear tus propias prendas en el hogar
elementos de costura
Ten a mano siempre una corta hilachas y pinzas para descoser
- Utiliza siempre tijeras afiladas y de diferentes medidas para no dañar las telas ni arruinar los tejidos.
- Si vas a comenzar a coser en el hogar, utiliza siempre algún truco o tutorial para ello.
- Arranca desde proyectos sencillos hasta poder realizar proyectos de costura más elaborados.
- Prepara un costurero con los elementos esenciales e imprescindibles como hilos de colores, agujas de diferentes medidas, alfileres y regla.
- Cose siempre con moldes de papel para recortar bien las telas.
- Guarda todos los retazos sobrantes que pueden servir en algún momento para realizar algún accesorio pequeño o arreglo.
- Realiza capacitaciones y cursos de costura para aprender sobre temas específicos de costura. Existen cursos de tejido, bordado, moldería, confección de mochilas, ropa interior, bikinis y todo tipo de prenda.