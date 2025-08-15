Te explico cómo puedes evitar que el aceite caliente salte para todos lados cada vez que cocinas

¿Cómo puedo evitar que el aceite caliente salte para toda partes?: un truco de cocina sencillo

Existen varias formas de manipular aceite y prevenir quemaduras. Partiendo de la base de que, en la medida de lo posible, el aceite tiene que estar caliente pero no en extremo y nunca tiene que entrar en contacto con agua. Muchas veces colocamos las papas crudas y medio mojadas en el aceite caliente y éste comienza a burbujear y saltar.

aceite caliente (2) Para quitar las manchas de aceite de las hornallas puedes usar vinagre o bicarbonato de sodio

Otro error común y frecuente en la cocina es tirar las frituras al aceite desde muy arriba, rápido y sin piedad. Al caer de golpe, los alimentos salpican aceite para todas partes, manchan la cocina y, en el peor de los casos, nos queman alguna parte del cuerpo.

Hoy te voy a compartir dos trucos caseros para evitar todo lo anterior y algunas recomendaciones para freír alimentos en la cocina de manera segura.

El primer truco consiste en colocar un papel manteca en la sartén, con los bordes altos y sobresalientes para que las gotas de aceite caigan en el papel y no en la cocina. Este truco sirve para recetas que llevan poco aceite. Por otra parte, si hablamos de una fritura que se cocina en abundante aceite, lo mejor es realizar el truco de la harina. Coloca un poco de harina en el aceite hirviendo antes de poner los alimentos. De esta manera, las salpicaduras y burbujeos disminuyen.

Trucos de cocina: algunos consejos para freír alimentos en aceite

comida frita Baja la hornalla cuando el aceite comience a humear demasiado