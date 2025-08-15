Inicio Sociedad Aceite
Te explico cómo puedes evitar que el aceite caliente salte para todos lados cada vez que cocinas

Este truco de cocina es ideal para evitar quemaduras y manchas de aceite caliente en la ropa o en la piel. Continua leyendo para descubrir esta técnica sencilla

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Las frituras son muy ricas y fáciles de preparar. Sin embargo, cuando manipulamos aceite caliente existen algunos riesgos y peligros para la piel, la ropa y la cocina. El aceite caliente, al burbujear puede saltar para todos lados y ensuciar las hornallas, ni hablar del riesgo que representa para la piel.

Hoy te comparto un truco muy simple y efectivo para evitar las salpicaduras de aceite caliente. Gracias a esta técnica protegerás tu ropa, tus manos y evitarás la mugre en la cocina. Toma nota y presta atención.

Un truco de cocina es una herramienta clave e infaltable en el hogar. Los trucos caseros permiten solucionar casi cualquier problema de limpieza, plagas, cocina, costura y jardinería. Este tipo de procedimientos se caracterizan por ser rápidos, económicos y efectivos.

¿Cómo puedo evitar que el aceite caliente salte para toda partes?: un truco de cocina sencillo

Existen varias formas de manipular aceite y prevenir quemaduras. Partiendo de la base de que, en la medida de lo posible, el aceite tiene que estar caliente pero no en extremo y nunca tiene que entrar en contacto con agua. Muchas veces colocamos las papas crudas y medio mojadas en el aceite caliente y éste comienza a burbujear y saltar.

Otro error común y frecuente en la cocina es tirar las frituras al aceite desde muy arriba, rápido y sin piedad. Al caer de golpe, los alimentos salpican aceite para todas partes, manchan la cocina y, en el peor de los casos, nos queman alguna parte del cuerpo.

Hoy te voy a compartir dos trucos caseros para evitar todo lo anterior y algunas recomendaciones para freír alimentos en la cocina de manera segura.

  1. El primer truco consiste en colocar un papel manteca en la sartén, con los bordes altos y sobresalientes para que las gotas de aceite caigan en el papel y no en la cocina. Este truco sirve para recetas que llevan poco aceite.
  2. Por otra parte, si hablamos de una fritura que se cocina en abundante aceite, lo mejor es realizar el truco de la harina. Coloca un poco de harina en el aceite hirviendo antes de poner los alimentos. De esta manera, las salpicaduras y burbujeos disminuyen.

Trucos de cocina: algunos consejos para freír alimentos en aceite

  • Seca bien las espumaderas y recipientes que van a tocar el aceite caliente.
  • Utiliza una olla con bastante profundidad.
  • Coloca los alimentos en el aceite caliente con cuidado y despacio.
  • Coloca un poco de sal para evitar el burbujeo en el aceite.

