Cómo cultivar un árbol de peras para obtener frutos deliciosos en tu propio jardín

Es posible cultivar perales a partir de semillas, esquejes o injertándolos en un portainjerto. No obstante, el método más común y recomendado para obtener árboles que produzcan frutos de calidad es mediante injerto.

Las necesidades clave del cuidado de este árbol implican asegurar una exposición completa al sol para una producción fructífera. En un sitio donde reciba abundante luz durante la mayor parte del día, se beneficia el crecimiento, la salud y la capacidad de floración del peral. Además, puede mostrar tolerancia en condiciones de sol parcial.

Un punto especial para poner atención es la poda del árbol de peras. El momento ideal para podar es al final del invierno, antes del comienzo del nuevo crecimiento. Las técnicas clave incluyen aclarar ramas congestionadas, eliminar madera muerta o enferma y dar forma permitiendo la circulación del aire.

arbol de peras Cultiva un árbol de peras en casa. Imagen: Pixabay

En lo que respecta a sus necesidades de hidratación, el peral común o Pyrus, es originario de regiones templadas y con humedad moderada. En este contexto, el árbol requiere un riego constante, pero sin encharcar, aunque resiste épocas de sequía, lo óptimo es regar dos veces a la semana en primavera/verano, y durante otoño/invierno se puede reducir a una vez cada dos semana.

Siguiendo todas las recomendaciones, tu árbol frutal crecerá fuerte y saludable. Así, con el paso del tiempo, podrás disfrutar de la cosecha de peras en casa.