Inicio Ovación Polideportivo Murialdo
Hockey sobre patines

Murialdo es el único líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines

Leonardo Murialdo venció este jueves a Atlético Palmira por 2 a 0, de visitante, y es el único líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines en la categoría senior de varones

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leonardo Murialdo es el líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Leonardo Murialdo es el líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Leonardo Murialdo manda en el Torneo Clausura de hockey sobre patines en la categoría senior de varones. El Canario venció este jueves a Atlético Palmira por 2 a 0, de visitante.

Los goles del conjunto orientado por Néstor Perea -que lleva tres triunfos consecutivos- fueron anotados por Francisco Nardi y Germán Nacevich.

santiago-gutierrez-banco-mendoza-hockey
Facundo Guti&eacute;rrez marc&oacute; cuatro goles en el triunfazo de Banco Mendoza.

Facundo Gutiérrez marcó cuatro goles en el triunfazo de Banco Mendoza.

En otro de los partidos, Banco Mendoza goleó por 10 a 1 a La Colonia, en Chacras de Coria, con tantos de Facundo Gutiérrez (3), Renzo De la Reta (2), Paul Bonet (2), Manuel Hirschegger (2) y Juan Bautista Privitera. Para los del Este descontó Emilio Viale.

Atlético San Martín superó en su cancha por 5 a 1 a Maipú/Giol. Marcaron para el ganador Lautaro Koroch (2), Stéfano Giovanini, Boris Cvetnic y Valentín Funes; para los maipucinos anotó Jesús Cali.

Por último, IMPSA y Talleres empataron 4 a 4. Los goleadores metalúrgicos fueron Marcos Rivero (2), Agustín Lázzaro y Santino Calderone; las conquistas azulgranas fueron de Juan Orosito (2), Exequiel Tamborindegui y Matías Fernández.

Este viernes se completa la jornada con el partido Casa de Italia vs. Rivadavia.

Torneo Clausura de hockey sobre patines: los resultados de la tercera fecha

Estos fueron los marcadores de la tercera jornada: Maipú/Giol 4 - Banco Mendoza 5, La Colonia 0 - Petroleros/YPF 4, Palmira 3 - Casa de Italia 4 y Talleres 3 - San Martín 6.

Torneo Clausura de hockey sobre patines: las posiciones y lo que viene

  • Murialdo, 9 unidades
  • Banco Mendoza, 6
  • San Martín, 6
  • Petroleros, 6
  • Rivadavia, 4
  • Talleres, 4
  • IMPSA, 3
  • Casa de Italia, 3
  • Giol, 3
  • Palmira, 1
  • La Colonia, 0

La 5ta fecha tendrá estos partidos: Petroleros - Murialdo, San Martín - La Colonia, IMPSA - Giol y Palmira - Rivadavia.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas