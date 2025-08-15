Murialdo es el único líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines

Atlético San Martín superó en su cancha por 5 a 1 a Maipú/Giol. Marcaron para el ganador Lautaro Koroch (2), Stéfano Giovanini, Boris Cvetnic y Valentín Funes; para los maipucinos anotó Jesús Cali.
Por último, IMPSA y Talleres empataron 4 a 4. Los goleadores metalúrgicos fueron Marcos Rivero (2), Agustín Lázzaro y Santino Calderone; las conquistas azulgranas fueron de Juan Orosito (2), Exequiel Tamborindegui y Matías Fernández.
Este viernes se completa la jornada con el partido Casa de Italia vs. Rivadavia.
Torneo Clausura de hockey sobre patines: los resultados de la tercera fecha
Estos fueron los marcadores de la tercera jornada: Maipú/Giol 4 - Banco Mendoza 5, La Colonia 0 - Petroleros/YPF 4, Palmira 3 - Casa de Italia 4 y Talleres 3 - San Martín 6.
Torneo Clausura de hockey sobre patines: las posiciones y lo que viene
- Murialdo, 9 unidades
- Banco Mendoza, 6
- San Martín, 6
- Petroleros, 6
- Rivadavia, 4
- Talleres, 4
- IMPSA, 3
- Casa de Italia, 3
- Giol, 3
- Palmira, 1
- La Colonia, 0
La 5ta fecha tendrá estos partidos: Petroleros - Murialdo, San Martín - La Colonia, IMPSA - Giol y Palmira - Rivadavia.