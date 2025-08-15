Murialdo es el único líder del Torneo Clausura de hockey sobre patines

Atlético San Martín superó en su cancha por 5 a 1 a Maipú/Giol. Marcaron para el ganador Lautaro Koroch (2), Stéfano Giovanini, Boris Cvetnic y Valentín Funes; para los maipucinos anotó Jesús Cali.

Por último, IMPSA y Talleres empataron 4 a 4. Los goleadores metalúrgicos fueron Marcos Rivero (2), Agustín Lázzaro y Santino Calderone; las conquistas azulgranas fueron de Juan Orosito (2), Exequiel Tamborindegui y Matías Fernández.

Este viernes se completa la jornada con el partido Casa de Italia vs. Rivadavia.

Torneo Clausura de hockey sobre patines: los resultados de la tercera fecha

Estos fueron los marcadores de la tercera jornada: Maipú/Giol 4 - Banco Mendoza 5, La Colonia 0 - Petroleros/YPF 4, Palmira 3 - Casa de Italia 4 y Talleres 3 - San Martín 6.

Torneo Clausura de hockey sobre patines: las posiciones y lo que viene

Murialdo , 9 unidades

, 9 unidades Banco Mendoza, 6

San Martín, 6

Petroleros, 6

Rivadavia, 4

Talleres, 4

IMPSA, 3

Casa de Italia, 3

Giol, 3

Palmira, 1

La Colonia, 0

La 5ta fecha tendrá estos partidos: Petroleros - Murialdo, San Martín - La Colonia, IMPSA - Giol y Palmira - Rivadavia.