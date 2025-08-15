Este relato de amor prohibido y muy candente de Netflix, estrenó la primera temporada en 2021, con un total de 8 capítulos. Luego llegó en 2023 una segunda temporada, con solo 6 episodios de los más apasionantes.

netflix-sexo-vida-pelicula La serie Sexo/Vida es una de las más subida de tono que tiene Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sexo/Vida

Billie Connelly (Sarah Shahi) es la protagonista de esta historia que ofrece la plataforma de Netflix. Durante un tiempo, ella disfrutó como nunca de una relación con un muchacho llamado Brad Simon (Adam Demos), con quien mantuvo una relación de alto voltaje, a tal punto que él llegó a cumplirle todas sus fantasías en la cama. Pero el tiempo pasó y luego de que este le rompiera el corazón, Billie rehízo su vida, se casó y tuvo hijos. 8 años después, la presencia erótica de su ex Brad comienza a deambular nuevamente por su cabeza. Los deseos eróticos y las fantasías vuelven como nunca.

Reparto de Sexo/Vida, serie de Netflix

Mike Vogel (Cooper Connelly)

Sarah Shahi (Billie Connelly)

Adam Demos (Brad Simon)

Margaret Odette (Sasha Snow)

Tráiler de Sexo/Vida, serie de Netflix

Dónde ver la serie Sexo/Vida, según la zona geográfica