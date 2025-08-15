La serie Sexo/Vida tiene dos temporadas en Netflix y es ideal para levantar la temperatura con sus escenas picantes.

La serie Sexo/Vida tiene dos temporadas en Netflix y es ideal para levantar la temperatura con sus escenas picantes.

Hay una serie dramática y muy subida de tono que Netflix tiene para ofrecer y que ha logrado convertirse en la favorita de los usuarios. Se trata de Sexo/ Vida, una entrega estadounidense de 2021 que la está rompiendo y está muy bien posicionada entre las series y películas de ese género.

Es una imperdible oportunidad para los suscriptores que eligen los dramas eróticos de la plataforma, de disfrutar de una trama subida de tono, con escenas de alto voltaje y una historia que derrocha intriga en todo momento.

La serie de Netflix está basada en la novela 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton y es el plan perfecto para levantar la temperatura del fin de semana.

Este relato de amor prohibido y muy candente de Netflix, estrenó la primera temporada en 2021, con un total de 8 capítulos. Luego llegó en 2023 una segunda temporada, con solo 6 episodios de los más apasionantes.

netflix-sexo-vida-pelicula
La serie Sexo/Vida es una de las más subida de tono que tiene Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sexo/Vida

Billie Connelly (Sarah Shahi) es la protagonista de esta historia que ofrece la plataforma de Netflix. Durante un tiempo, ella disfrutó como nunca de una relación con un muchacho llamado Brad Simon (Adam Demos), con quien mantuvo una relación de alto voltaje, a tal punto que él llegó a cumplirle todas sus fantasías en la cama. Pero el tiempo pasó y luego de que este le rompiera el corazón, Billie rehízo su vida, se casó y tuvo hijos. 8 años después, la presencia erótica de su ex Brad comienza a deambular nuevamente por su cabeza. Los deseos eróticos y las fantasías vuelven como nunca.

netflix-serie-sexo-vida
La serie Sexo/Vida se convirtió en una de las favoritas de los usuarios de Netflix.

Reparto de Sexo/Vida, serie de Netflix

  • Mike Vogel (Cooper Connelly)
  • Sarah Shahi (Billie Connelly)
  • Adam Demos (Brad Simon)
  • Margaret Odette (Sasha Snow)

Tráiler de Sexo/Vida, serie de Netflix

Embed - Sexo/Vida (2021) | Tráiler Oficial Doblado Español Latino NETFLIX

Dónde ver la serie Sexo/Vida, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sexo/Vida se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Sex/Life se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sexo/Vida se puede ver en Netflix.

