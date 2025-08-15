Daniel Oldrá no lo tuvo en cuenta y es la novedad de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

De buen porte gracias a sus 188 cm, Carrera suma tres encuentros, siempre saliendo desde el banco de suplentes. Ezequiel Medrán lo hizo debutar ante CADU por la fecha 22, luego vio minutos contra Colón y viene de actuar en la pasada jornada ante Chaco For Ever.

En la ausencia de un referente como González, el juvenil tendrá la oportunidad de mostrarse en tándem con el capitán Diego Mondino, con el objetivo de seguir dándole solidez a la última línea de un equipo que se arma de atrás hacia adelante.

La otra novedad de Ariel Broggi en el once

El Lobo también tiene a otro jugador proveniente de Córdoba como novedad en el equipo para enfrentar a Almirante Brown: Lucas Bustos ingresará por el lesionado Fermín Antonini para darle vuelo ofensivo al equipo en conducción junto a Facundo Lencioni.

El probable once de Gimnasia y Esgrima

De no mediar sorpresas, Ariel Broggi pondría del vamos a Lautaro Petruchi, Facundo Nadalin, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Lucas Bustos, Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto.