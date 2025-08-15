Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
Daniel Oldrá no lo tuvo en cuenta y es la novedad de Ariel Broggi en Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi diagrama el equipo para seguir de racha con una novedad en el once titular que recibirá a Almirante Brown.

Por UNO
Ariel Broggi mete mano de manera obligada.

Gimnasia y Esgrima quiere seguir siendo el equipo que mete miedo desde los números. Se viene Almirante Brown, parada prevista para este sábado a las 16.10 en condición de local, con un Ariel Broggi que también quiere agigantar sus cifras perfectas buscando su cuarta victoria consecutiva.

Para el duelo ante la Fragata, el entrenador mensana tiene que meter mano de manera obligada: Imanol González llegó a la quinta amarilla y debe purgar una fecha de suspensión y la apuesta del DT se llama Lautaro Carrera, quien tendrá su bautismo como titular en el Lobo.

Carrera, la apuesta en el once de Gimnasia y Esgrima.

El defensor tiene 22 años, nació en Córdoba e hizo todo su camino formativo en Instituto. En la Gloria debutó pero solo alcanzó a jugar 6 encuentros oficiales. Sin lugar en la idea de Daniel Oldrá, el zaguero salió en busca de minutos y recaló en Mendoza.

De buen porte gracias a sus 188 cm, Carrera suma tres encuentros, siempre saliendo desde el banco de suplentes. Ezequiel Medrán lo hizo debutar ante CADU por la fecha 22, luego vio minutos contra Colón y viene de actuar en la pasada jornada ante Chaco For Ever.

En la ausencia de un referente como González, el juvenil tendrá la oportunidad de mostrarse en tándem con el capitán Diego Mondino, con el objetivo de seguir dándole solidez a la última línea de un equipo que se arma de atrás hacia adelante.

La otra novedad de Ariel Broggi en el once

El Lobo también tiene a otro jugador proveniente de Córdoba como novedad en el equipo para enfrentar a Almirante Brown: Lucas Bustos ingresará por el lesionado Fermín Antonini para darle vuelo ofensivo al equipo en conducción junto a Facundo Lencioni.

El probable once de Gimnasia y Esgrima

De no mediar sorpresas, Ariel Broggi pondría del vamos a Lautaro Petruchi, Facundo Nadalin, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Lucas Bustos, Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra y Nicolás Servetto.

