Esto, sumado a la expectativa que generó desde su llegada, lo han puesto en el centro de la polémica. Velasco suma 1.273 minutos a lo largo de los 23 encuentros que ha disputado hasta el momento y no ha podido convertir goles.

El negativo podio al que se acerca Alan Velasco por su sequía en Boca

Alan Velasco acumula 1.273 minutos sin anotar un tanto con la camiseta de Boca y se ubica a tan solo 32 de Rubén Favret (extremo derecho que jugó en el Xeneize durante la década de 1970).

Por su parte, 363' son los que lo separan de Lautaro Acosta (cuatro partidos de diferencia), actual referente de Lanús. Mientras que el futbolista de ataque que más tiempo pasó sin poder meter un gol es Aaron Molinas (2.010 minutos).

Pese a su negativo récord y su intermitencia dentro del campo de juego, Miguel Ángel Russo sigue confiando en él y este domingo, ante Independiente Rivadavia en Mendoza, sería titular.

Aaron Molinas Aaron Molinas es el jugador de ataque que más minutos estuvo sin convertir un gol en la historia de Boca.

Miguelo, que se juega el puesto ante la Lepra, iría de arranque con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.