El equipo marplatense, que ya había igualado ante Central Córdoba y Newell’s, volvió a mostrar carencias ofensivas y quedó comprometido en la tabla del descenso.

El conjunto dirigido por Mariano Charlier dominó el primer tiempo y generó varias ocasiones claras, con intentos de Justo Giani, Tobías Cervera y Federico Gino. Sin embargo, no logró concretar. En la segunda mitad, Belgrano mejoró y tuvo aproximaciones con Franco Jara y Lucas Menossi, aunque tampoco encontró el gol.

El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaldosivi/status/1956453168167948394&partner=&hide_thread=false Empate en el Minella



Aldosivi 0-0 Belgrano pic.twitter.com/V6vM2n00OA — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) August 15, 2025

Boca visita a Independiente RIvadavia

Este domingo, desde las 20.30, Boca visitará a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas. El Xeneize no solamente buscará salir del fondo, sino que intentará cortar la racha de 12 partidos al hilo sin poder ganar.

Miguel Ángel Russo pondría en cancha desde el arranque a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.