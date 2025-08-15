Leandro Paredes viajará con el plantel de Boca rumbo a Mendoza para enfrentar a la Lepra.

Leandro Paredes viajará con el plantel de Boca rumbo a Mendoza para enfrentar a la Lepra.

Boca Juniors viajará rumbo a Mendoza este sábado para enfrentar a Independiente Rivadavia, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo orientado por Miguel Ángel Russo se medirá este domingo a las 20.30 con la Lepra en el estadio Malvinas Argentinas.

Será un choque a sala llena con ambos públicos. Los seguidores xeneizes y los hinchas azules esperan con ansias este trascendental partido.

Merentiel será titular en Boca.

El plantel auriazul viajará este sábado a las 13 tras la práctica que se realizará en Ezeiza, arribará cerca de las 15 a la provincia y se alojará en el hotel Sheraton, que se ubica en el centro mendocino.

Miguel Ángel Russo decidió que serán 31 los jugadores del plantel de Boca que se embarcarán rumbo a Mendoza, pero hay tres excepciones: el arquero Sergio Romero y los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi.

Tanto el zaguero central como el lateral izquierdo continúan marginados del grupo y por eso no formarán parte de la lista de concentrados.

Mientras que Sergio Romero no viajará, ya que es el cuarto arquero del plantel. Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García están por encima de Chiquito.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia

El Xeneize formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

