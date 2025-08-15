Miguel Ángel Russo decidió que serán 31 los jugadores del plantel de Boca que se embarcarán rumbo a Mendoza, pero hay tres excepciones: el arquero Sergio Romero y los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi.

Tanto el zaguero central como el lateral izquierdo continúan marginados del grupo y por eso no formarán parte de la lista de concentrados.

Mientras que Sergio Romero no viajará, ya que es el cuarto arquero del plantel. Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García están por encima de Chiquito.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia

El Xeneize formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.