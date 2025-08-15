Inicio Policiales presos
Alerta por la fuga de tres presos de alta peligrosidad en Chile por su posible ingreso al país

Los presos escalaron desde su celda, cortaron barrotes y ascendieron al cuarto nivel para tensar una cuerda, que fue lanzada desde el exterior, y escapar

Los tres presos que son intensamente buscados por las autoridades de Chile.

La Policía de Mendoza recibió este viernes un alerta por la fuga de tres presos considerados de alta peligrosidad que estaban alojados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile. Desde allí no descartaron su posible ingreso al país y la información llegó hasta Mendoza con el detalle del prontuario de cada uno.

Los internos habrían contado con ayuda externa por cómo sucedieron los hechos durante la madrugada de este viernes 15 de agosto. Entre ellos, se encuentra un condenado por el homicidio de un carabineros en el 2022.

Los tatuajes identificatorios de los presos que se fugaron del sistema carcelario de Valpara&iacute;so.

Los tres presos fugados fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, condenado a la pena máxima por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido en junio de 2022.

La c&aacute;rcel de Valpara&iacute;so de donde se escaparon los peligrosos presos.

Las fichas de identificación de cada uno de los presos

  • Nombre completo: Juan Israel González Quezada

  • Alias: enemigo público e Israel

  • Cédula de Identidad: 19.778.090-8

  • Nacionalidad: chileno

  • Edad: 27 años

  • Domicilio: calle Nueva 1, Block 4025, Dpto. N° 107, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Chile

  • Condena: perpetua calificada

  • Seña morfológica: versículo bíblico en el bajovientre
Juan Israel Gonz&aacute;lez Quezada, uno de los presos que se fug&oacute; este viernes de una c&aacute;rcel de Chile.

González Quesado fue condenado a perpetua calificada por el asesinato del suboficial mayor David Florido. Portaba una pistola con cargador extendido e intentó evadir a los funcionarios, efectuando un primer disparo hacia el local y un segundo disparo contra el suboficial mayor Florido, provocándole un traumatismo cráneo encefálico que le causó la muerte.

  • Nombre completo: Jairo Adonis González Miranda

  • Cédula de Identidad: 20.396.878-7

  • Alias: no tiene

  • Nacionalidad: chilena

  • Edad: 25 años

  • Domicilio: Pasaje José Lancaster N° 4752, Macul, Santiago, Chile

  • Condena: perpetua calificada

  • Seña morfológica: en el brazo izquierdo tiene un manga, un samurai, una ciudad china y una flor

Fue condenado a perpetua por robo con homicidio. Asesinó a una mujer golpeándola en reiteradas ocasiones y estrangulándola con un cable alargador. Posteriormente, sustrajo diversas pertenencias (mochila, casaca, audífonos) y se retiró del lugar en motocicleta.

  • Nombre completo: Claudio Alexander Fornes Vicuña

  • Cédula de Identidad: 17.804.740-K

  • Alias: Conejo

  • Nacionalidad: chileno

  • Edad: 34 años

  • Domicilio: Pasaje 1, Población Rodelillo, Paradero 17, Valparaíso, Chile

  • Condena: término de condena el 22/08/2026

  • Seña morfológica: brazo derecho con un diablo y las iniciales J. A.
Claudio Alexander Fornes Vicu&ntilde;a terminaba su condena en agosto del 2026.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que los presos escalaron desde su celda, cortaron barrotes y ascendieron al cuarto nivel del módulo 105 para tensar una cuerda, que fue lanzada desde el exterior, y aprovechando la densa niebla, se lanzaron al estilo canopy y cruzaron el muro perimetral, según publicaron varios medios chilenos en sus portales.

