Alerta por la fuga de tres presos de alta peligrosidad en Chile por su posible ingreso al país

carcel valparaiso chile
La cárcel de Valparaíso de donde se escaparon los peligrosos presos.
Las fichas de identificación de cada uno de los presos
Nombre completo: Juan Israel González Quezada
Alias: enemigo público e Israel
Cédula de Identidad: 19.778.090-8
Nacionalidad: chileno
Edad: 27 años
Domicilio: calle Nueva 1, Block 4025, Dpto. N° 107, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Chile
Condena: perpetua calificada
- Seña morfológica: versículo bíblico en el bajovientre
israel quesada presos chile
Juan Israel González Quezada, uno de los presos que se fugó este viernes de una cárcel de Chile.
González Quesado fue condenado a perpetua calificada por el asesinato del suboficial mayor David Florido. Portaba una pistola con cargador extendido e intentó evadir a los funcionarios, efectuando un primer disparo hacia el local y un segundo disparo contra el suboficial mayor Florido, provocándole un traumatismo cráneo encefálico que le causó la muerte.
Nombre completo: Jairo Adonis González Miranda
Cédula de Identidad: 20.396.878-7
Alias: no tiene
Nacionalidad: chilena
Edad: 25 años
Domicilio: Pasaje José Lancaster N° 4752, Macul, Santiago, Chile
Condena: perpetua calificada
- Seña morfológica: en el brazo izquierdo tiene un manga, un samurai, una ciudad china y una flor
Fue condenado a perpetua por robo con homicidio. Asesinó a una mujer golpeándola en reiteradas ocasiones y estrangulándola con un cable alargador. Posteriormente, sustrajo diversas pertenencias (mochila, casaca, audífonos) y se retiró del lugar en motocicleta.
jairo miranda presos chile fuga
Nombre completo: Claudio Alexander Fornes Vicuña
Cédula de Identidad: 17.804.740-K
Alias: Conejo
Nacionalidad: chileno
Edad: 34 años
Domicilio: Pasaje 1, Población Rodelillo, Paradero 17, Valparaíso, Chile
Condena: término de condena el 22/08/2026
- Seña morfológica: brazo derecho con un diablo y las iniciales J. A.
claudio vicuna presos chile fuga
Claudio Alexander Fornes Vicuña terminaba su condena en agosto del 2026.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que los presos escalaron desde su celda, cortaron barrotes y ascendieron al cuarto nivel del módulo 105 para tensar una cuerda, que fue lanzada desde el exterior, y aprovechando la densa niebla, se lanzaron al estilo canopy y cruzaron el muro perimetral, según publicaron varios medios chilenos en sus portales.