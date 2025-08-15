Suspendieron por 30 días a dos docentes acusados de tener y repartir archivos de abuso infantil

Tarjeta SD En General Alvear, el hallazgo de una tarjeta SD en la vía pública destapó el caso de abuso sexual de una menor de edad, luego de que un grupo de jóvenes decidiera ver qué contenía la memoria. Imagen ilustrativa.

El caso de material de pedofilia en Tupungato

La medida se encuadra en lo que establece el Reglamento General de Sumarios y Procedimientos Disciplinarios del sistema educativo mendocino.

La suspensión fue dispuesta por la intervención de la Defensoría del Personal de Educación. Y además, como se supo desde un primer momento, se remitieron actuaciones a la Junta de Disciplina de Educación Primaria. Los sumarios administrativos ya están abiertos.

El caso de Tupungato causó conmoción en la zona, aunque la acusada recuperó su libertad poco después de que se efectuara la imputación. Se trata de una educadora a la que le faltaba muy poco para jubilarse y fue detenida durante un allanamiento a partir de un reporte que envió Google desde Estados Unidos.

La empresa tecnológica detectó que desde la cuenta de Youtube asociada al correo electrónico de la mujer intentaron subir un video con contenido de pedofilia. La red social usa filtros específicos para frenar esos delitos, de modo que el material quedó en estado "pendiente" y se notificó a las autoridades judiciales.

El fiscal del Valle de Uco, Pablo Fossaroli, imputó a la docente por distribución de material de abuso sexual infantil. Debido a que se trata de un delito excarcelable en su pena mínima -de 3 a 6 años de prisión- y la docente no tiene antecedentes penales, la mujer recuperó su libertad poco después, luego de rendir una fianza.

Teniendo en cuenta que la acusada de Tupungato no posee grandes conocimientos tecnológicos, una de las hipótesis que se investigan es si alguien más puede haber participado del hecho.

Maltrato infantil.jpg La tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil están penados por la ley argentina. Foto: imagen ilustrativa

Abuso infantil: el docente acusado en General Alvear

Por otro lado, el caso del Sur provincial tiene visos casi cinematográficos. Todo comenzó en febrero, cuando un grupo de jóvenes se encontró de forma casual, en una vereda de General Alvear, una tarjeta SD tirada.

Al revisar ese dispositivo de almacenamiento -típico de los celulares-, se reveló que había cargadas imágenes de posible abuso sexual infantil, en el contexto de una investigación que ahora podría tener múltiples derivaciones.

La causa está a cargo del fiscal Javier Giaroli, y el primer paso de su tarea fue detectar quién era el dueño de la tarjeta, dentro de cuyas imágenes se veía a una menor de edad siendo abusada sexualmente desde que era bebé hasta otra etapa de su infancia.

El avance de la pesquisa concluyó que se trataba de un docente escolar de General Alvear que por aquellos días había dejado su teléfono para que lo arreglaran en un servicio técnico ubicado a pocas cuadras de donde se encontró la tarjeta.

Como contó en Diario UNO el periodista Sebastián Salas, todo hace pensar que antes de dejar su celular en el local el sujeto tuvo la precaución de retirar la tarjeta con los archivos de pedofilia; pero en un descuido se le cayó al suelo o la descartó intencionalmente.

El hombre fue detenido e imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil. Como es un delito excarcelable -prevé de 6 meses a 2 años- y no tiene antecedentes penales, también recuperó su libertad.

La víctima de los abusos que fueron grabados ya está identificada y se han tomado medidas a la espera de que declare en cámara Gesell. Si se revelan más detalles, el caso de pedofilia podría tener derivaciones más graves.

Producción periodística: Julián Imazio.