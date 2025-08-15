Independiente Rivadavia es uno de los tres mendocinos a los que Boca Juniors no domina en el historial.

Cuenta regresiva activada para el esperado partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors. El estadio Malvinas Argentinas se viste de gala para una función especial, que tiene en la Lepra un dato positivo contra el Xeneize a lo largo del historial entre ambos.

Contando todos los partidos que los enfrentaron en el tiempo de manera oficial, la Lepra es uno de los tres equipos mendocinos que no está debajo de una potencia como Boca Juniors. Al Azul se suman Gimnasia y Esgrima y Atlético Club San Martín, aunque estos dos con una cuotita extra.

Independiente Rivadavia está igualado en los cuatro emparejamientos que ha tenido ante Boca Juniors con un triunfo, una derrota y dos empates. El primer choque fue en el Nacional 1968, con parda 1-1 gracias a los goles de Rubén Suñé, de penal, y de Juan Andrés Pastorini. En tanto, el del Nacional 1973 se lo llevó el conjunto mendocino por 1-0 de la mano de Eusebio Ibáñez.

Tras el ascenso a Primera División hubo otros dos encuentros, aunque sin triunfos de CSIR: el primer partido fue empate 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas (goles de Villalba y Medina), mientras que el duelo en La Bombonera terminó en derrota 0-2 por los gritos de Merentiel y Zeballos.

La paternidad de Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín ante Boca Juniors

Hay otros dos equipos mendocinos con viento a favor versus el Xeneize a lo largo del tiempo: el Lobo cuenta con tres triunfos, tres empates y dos caídas en los ocho duelos entre sí. Superior es lo del Chacarero, que nunca perdió vs CABJ: dos victorias (Nacional 1969 y 1980) y dos empates (Nacional 1967 y 1980).

Independiente Rivadavia y la racha en el Malvinas Argentinas

Desde que logró el ascenso a Primera División, la Lepra jugó tres partidos en escenario provincial y no conoció la derrota: le ganó a River Plate 2 a 1, empató con Boca Juniors 1 a 1 e igualó por el mismo resultado ante Godoy Cruz. Además, derrotó en un amistoso con goleada al Millonario por 4 a 0 en marzo del 2024.

