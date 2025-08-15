Tras el ascenso a Primera División hubo otros dos encuentros, aunque sin triunfos de CSIR: el primer partido fue empate 1 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas (goles de Villalba y Medina), mientras que el duelo en La Bombonera terminó en derrota 0-2 por los gritos de Merentiel y Zeballos.

La paternidad de Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín ante Boca Juniors

Hay otros dos equipos mendocinos con viento a favor versus el Xeneize a lo largo del tiempo: el Lobo cuenta con tres triunfos, tres empates y dos caídas en los ocho duelos entre sí. Superior es lo del Chacarero, que nunca perdió vs CABJ: dos victorias (Nacional 1969 y 1980) y dos empates (Nacional 1967 y 1980).

Independiente Rivadavia y la racha en el Malvinas Argentinas

Desde que logró el ascenso a Primera División, la Lepra jugó tres partidos en escenario provincial y no conoció la derrota: le ganó a River Plate 2 a 1, empató con Boca Juniors 1 a 1 e igualó por el mismo resultado ante Godoy Cruz. Además, derrotó en un amistoso con goleada al Millonario por 4 a 0 en marzo del 2024.