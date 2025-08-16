Estas son las efemérides del sábado 16 de agosto de 2025

ron El ron es una bebida con historia, forma parte de la identidad cultural de países como Puerto Rico, Jamaica, y Cuba

Día Internacional de la Montaña Rusa: Para muchas personas, sentir la adrenalina y los nervios al subir la cuesta, y levantar las manos mientras se desciende a toda velocidad no tiene precio. Los aficionados a las atracciones mecánicas en todo el mundo celebran cada 16 de agosto una fecha muy especial.

Cuáles son las efemérides de este sábado

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

16 de agosto de 1519: El conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca, actual México, tras deshacerse de sus naves.

16 de agosto de 1982: La compañía Philips fabrica el primer CD (disco compacto) en una fábrica de Langenhagen (Alemania).

16 de agosto de 1986: Se hunde un transbordador en el río Dhaleswari, en Bangladesh, en el que mueren más de 500 personas.

16 de agosto de 1987: Se estrella tras despegar del aeropuerto de Detroit (Estados Unidos) el Vuelo 255 de Northwest Airlines, un avión MD-82. Es el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de este país.

16 de agosto de 2004: Se publica un estudio en Estados Unidos donde se expone que las estatinas, usadas habitualmente para combatir el exceso de colesterol, frenan la replicación del virus VIH en las células humanas, causante del sida.

16 de agosto de 2009: El atleta Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros con 9,58 segundos en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín 2009, superando su propio récord de 9,69 segundos.