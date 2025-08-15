 Netflix y una serie que con 8 capítulos no es apta para menores de edad

 Netflix y una serie que con 8 capítulos no es apta para menores de edad

El catálogo de series y películas cumple con ofertas para todos los gustos de los suscriptores de Netflix. Una serie necesitó de solamente 8 capítulos para ser considerada como uno de los dramas del momento, y es que su relato no es para cualquiera, ya que no se recomienda para menores de edad: Diamantes turbios.

Hace tiempo que países europeos, como Bélgica, vienen nutriendo a Netflix con un importante caudal de series y películas, sumando relatos que incluso se han convertido en éxitos mundiales. La serie se sumó a las ofertas dramáticas de la plataforma con el objetivo de agrandar el abanico de opciones, pero para la sorpresa de todos, se posicionó como una de las preferidas de los suscriptores.

diamantes turbios 2
La serie de Netflix apenas tiene 8 capítulos

Definir a esta serie como una historia netamente dramática puede ser un análisis muy básico, y es que estamos hablando de un relato que es una mezcla perfecta de suspenso, drama y tintes muy sombríos. Tanto como para los suscriptores, como las reseñas de la crítica especializada, han dado excelentes valoraciones sobre este relato belga de Netflix, es por eso que es de los más recomendados.

Los 8 capítulos le fueron suficientes a la serie para conquistar la atención de los suscriptores, con una historia nunca antes vista dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y a dos años de su estreno, sigue siendo de las más reproducidas. En menos de una semana, la oferta pasó a rankear y ocupar un importante sitio en la sección del género en la plataforma de streaming.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas para mayores de edad más elegidas de la plataforma de streaming.

Embed - Diamantes turbios 2023 Tráiler Español

Netflix: de qué va la serie Diamantes turbios

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática no apta para menores de edad, Diamantes turbios centra su historia en: "El hijo pródigo hunde el imperio familiar y esto obliga a su hermano exiliado a volver a Amberes y adentrarse en el oscuro negocio de los diamantes".

La serie tiene recomendaciones de excelencia, es por eso que es de los dramas más elegidos del catálogo de series y películas de Netflix.

diamantes turbios 3
Netflix la considera como una serie no apta para menores por sus escenas y lenguaje

Reparto de la serie de Netflix, Diamantes turbios

  • Kevin Janssens como Noah Wolfson
  • Ini Massez como Adina Glazer
  • Robby Cleiren como Eli Wolfson
  • Dudu Fisher como Ezra Wolfson
  • Yona Elian como Sarah Wolfson
  • Jeroen Van der Ven como Benny Feldman
  • Marie Vinck como Gila Wolfson

Dónde ver Diamantes turbios, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.
  • España: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.

