 Netflix y una serie que con 8 capítulos no es apta para menores de edad

Los 8 capítulos le fueron suficientes a la serie para conquistar la atención de los suscriptores, con una historia nunca antes vista dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y a dos años de su estreno, sigue siendo de las más reproducidas. En menos de una semana, la oferta pasó a rankear y ocupar un importante sitio en la sección del género en la plataforma de streaming.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas para mayores de edad más elegidas de la plataforma de streaming.

Embed - Diamantes turbios 2023 Tráiler Español

Netflix: de qué va la serie Diamantes turbios

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática no apta para menores de edad, Diamantes turbios centra su historia en: "El hijo pródigo hunde el imperio familiar y esto obliga a su hermano exiliado a volver a Amberes y adentrarse en el oscuro negocio de los diamantes".

La serie tiene recomendaciones de excelencia, es por eso que es de los dramas más elegidos del catálogo de series y películas de Netflix.

diamantes turbios 3 Netflix la considera como una serie no apta para menores por sus escenas y lenguaje

Reparto de la serie de Netflix, Diamantes turbios

Kevin Janssens como Noah Wolfson

Ini Massez como Adina Glazer

Robby Cleiren como Eli Wolfson

Dudu Fisher como Ezra Wolfson

Yona Elian como Sarah Wolfson

Jeroen Van der Ven como Benny Feldman

Marie Vinck como Gila Wolfson

Dónde ver Diamantes turbios, según la zona geográfica