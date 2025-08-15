 Netflix y una serie que con 8 capítulos no es apta para menores de edad

Los 8 capítulos le fueron suficientes a la serie para conquistar la atención de los suscriptores, con una historia nunca antes vista dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y a dos años de su estreno, sigue siendo de las más reproducidas. En menos de una semana, la oferta pasó a rankear y ocupar un importante sitio en la sección del género en la plataforma de streaming.
Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas para mayores de edad más elegidas de la plataforma de streaming.
Embed - Diamantes turbios 2023 Tráiler Español
Netflix: de qué va la serie Diamantes turbios
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática no apta para menores de edad, Diamantes turbios centra su historia en: "El hijo pródigo hunde el imperio familiar y esto obliga a su hermano exiliado a volver a Amberes y adentrarse en el oscuro negocio de los diamantes".
La serie tiene recomendaciones de excelencia, es por eso que es de los dramas más elegidos del catálogo de series y películas de Netflix.
diamantes turbios 3
Netflix la considera como una serie no apta para menores por sus escenas y lenguaje
Reparto de la serie de Netflix, Diamantes turbios
- Kevin Janssens como Noah Wolfson
- Ini Massez como Adina Glazer
- Robby Cleiren como Eli Wolfson
- Dudu Fisher como Ezra Wolfson
- Yona Elian como Sarah Wolfson
- Jeroen Van der Ven como Benny Feldman
- Marie Vinck como Gila Wolfson
Dónde ver Diamantes turbios, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.
- España: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Diamantes turbios se puede ver en Netflix.