Nicolás Servetto está jugando junto a Nicolás Ferreyra en el ataque. Sobre esta situación, contó: "Creo que podemos jugar juntos, el entrenador nos pide que trabajemos para el equipo, que las situaciones de gol van a llegar, nos podemos complementar bien".

"El equipo está realizando una buena campaña, siempre intentamos ser un equipo protagonista en este torneo. Nos quedan nueve finales", contó el ex atacante de Almagro.

Gimnasia y Esgrima entrenamiento. El Lobo jugará este sábado ante Almirante Brown, en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima realizó su última práctica antes de jugar con Almirante Brown

Gimnasia y Esgrima entrenó este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, en lo que fue la última practica del equipo que dirige Ariel Broggi antes de jugar con Almirante Brown.

El Lobo tendrá dos bajas importantes para enfrentar este sábado desde las 16.10 a Almirante Brown, en el estadio Víctor Legrotaglie. No podrán jugar el defensor Imanol González, que llegó a la quinta amarilla y el volante Fermín Antonini, quien sufrió un desgarro.

El posible equipo titular para jugar ante la Fragata sería el siguiente: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Lucas Bustos; Facundo Lencioni, Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

Se espera una gran convocatoria en el Parque para ver en acción al Mensana, al equipo de Ariel Broggi.