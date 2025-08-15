Nicolás Servetto

Nicolás Servetto, delantero de Gimnasia y Esgrima, disfruta su continuidad.

Gimnasia y Esgrima está transitando por un brillante momento futbolístico en el torneo de la Primera Nacional. El Lobo es el puntero de la Zona B con 49 puntos. Nicolás Servetto es una de las figuras del equipo que dirige Ariel Broggi y viene de jugar dos partidos seguidos como titular.

Este sábado Gimnasia y Esgrima jugará desde las 16.10 ante Almirante Brown, en el estadio Víctor Legrotaglie, encuentro que será televisado por TyC Sports.

Nicolás Servetto- Gimnasia y Esgrima.
Nicolás Servetto jugó su segundo partido consecutivo de titular.

El atacante aseguró: "Estoy contento por los minutos de fútbol que estoy teniendo, por esta continuidad. Siempre estuve a disposición para poder ayudar al equipo. Es bueno sentirse importante en el equipo".

Nicolás Servetto está jugando junto a Nicolás Ferreyra en el ataque. Sobre esta situación, contó: "Creo que podemos jugar juntos, el entrenador nos pide que trabajemos para el equipo, que las situaciones de gol van a llegar, nos podemos complementar bien".

"El equipo está realizando una buena campaña, siempre intentamos ser un equipo protagonista en este torneo. Nos quedan nueve finales", contó el ex atacante de Almagro.

El Lobo jugará este sábado ante Almirante Brown, en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima realizó su última práctica antes de jugar con Almirante Brown

Gimnasia y Esgrima entrenó este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, en lo que fue la última practica del equipo que dirige Ariel Broggi antes de jugar con Almirante Brown.

El Lobo tendrá dos bajas importantes para enfrentar este sábado desde las 16.10 a Almirante Brown, en el estadio Víctor Legrotaglie. No podrán jugar el defensor Imanol González, que llegó a la quinta amarilla y el volante Fermín Antonini, quien sufrió un desgarro.

El posible equipo titular para jugar ante la Fragata sería el siguiente: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Lucas Bustos; Facundo Lencioni, Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

Se espera una gran convocatoria en el Parque para ver en acción al Mensana, al equipo de Ariel Broggi.

