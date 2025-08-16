Experiencia Montcada & Terrassa: en busca del sueño de llegar al fútbol europeo

Montcada Terrassa Gentileza Kick Ball Stars

Solano Pacheco, arquero del Atlético San Martín, contó: "Vine con la expectativa de mejorar en lo personal y el sueño de poder ganar una beca para ir a jugar a España y me encontré con muchos chicos que tienen las mismas expectativas, con muchas personas que saben mucho y tienen muy buena técnica. También hice buenos amigos y estoy disfrutando una linda experiencia".

Un entrenador español que llegó a Mendoza en busca de talentos

Pol Baqués es catalán y es uno de los entrenadores que tienen a su cargo las intensas prácticas de esta Experiencia Montcada & Terrassa, organizada por dos clubes centenarios de Cataluña: "Me he encontrado un grupo de de chicos con muchísimas ganas de aprender, de mejorar a nivel técnico y táctico y con muchas ganas de entender nuevos conceptos que aquí se trabajan de diferente manera a como trabajamos en Europa".

Experiencia Montcada y el lunes El primer amistoso de la semana fue con Banco Mendoza. Gentileza Kick Ball Stars

En su primera vez en Argentina, el español dejó en claro cuáles son los objetivos con los que llegó a Mendoza: "Intentar que los jugadores de aquí entiendan un poco más cómo se juega el fútbol a nivel europeo y que vean otras maneras de pensar y otras maneras de ver el fútbol".

Cómo sigue la Experiencia Montcada & Terrassa

Durante todo el fin de semana los participantes de la Experiencia Montcada & Terrassa tendrán un completo programa de entrenamientos, evaluaciones y partidos amistosos ante Sportivo Furlotti y Fadep.

En el club Banco Mendoza, donde todos los inscriptos están concentrados, el cierre será el lunes 18 con el último entrenamiento, el cierre y la designación del ganador de la beca para una experiencia en el fútbol europeo.