Experiencia Montcada & Terrassa: cuenta regresiva para la chance de ser profesional en Europa

Los inscriptos en esta Experiencia Montcada & Terrasa tendrán a su disposición toda la indumentaria oficial, alojamiento, comidas y estarán bajo las órdenes de especialistas de ambos clubes españoles, reconocidos por su metodología de trabajo en la formación y el desarrollo de talentos.

Quedan los últimos lugares disponibles, solo para mayores de 17 años, en el sitio oficial de Kick Ball Stars

Cada jugador que forma parte de la Experiencia Montcada & Terrassa recibe su indumentaria oficial Porque no venís solo a probarte. Venís a vivir el fútbol como se vive en Europa 15 al 18 de agosto Club Banco Mendoza Últimos cupos disponibles

Más de la Experiencia Montcada & Terrasa

La Experiencia Montcada & Terrassa ya tiene más de 40 casos de éxito de jóvenes futbolistas detectados en Argentina y otros países del mundo que continuaron su carrera en España e Italia.

Los Try Outs se realizan hace 4 años en Buenos Aires y llegarán por primera vez a Mendoza.

Buscando cumplir el sueño de vivir del fútbol La experiencia de @juani.favuzzi en Barcelona durante su etapa con Experiencia Montcada, donde ha tenido la oportunidad de mejorar todos los aspectos como futbolista con el objetivo de continuar su carrera en el fútbol italiano Tenemos cupos disponibles para la temporada 25/26.

Los participantes disfrutarán de un completo programa de entrenamientos, partidos, charlas técnicas, tiempo libre con actividades y los conocimientos de un cuerpo técnico europeo.

El ganador obtendrá una beca por 3 meses, con todos los gastos pagos y alojamiento en la residencia oficial del club ubicada frente al estadio Olímpico de Terrassa.