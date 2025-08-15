Inicio Ovación Fútbol Daniel Vila
TORNEO CLAUSURA

Daniel Vila: "Estamos trabajando para que el partido con Boca sea una fiesta y gane Independiente Rivadavia"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, habló en Radio Nihuil sobre el duelo con Boca del domingo, la organización, y la importancia para Mendoza

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Daniel Vila

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, palpitó en Radio Nihuil el partido contra Boca del próximo domingo en el estadio Malvinas Argentinas.

Nicolás Rios /Diario UNO

Este viernes por la mañana el presidente del club Independiente Rivadavia Daniel Vila fue entrevistado en el programa Primeras Voces de Radio Nihuil y adelantó varios detalles sobre el importante partido que jugará la Lepra contra Boca por la 5ª fecha del torneo Clausura. "Creo que es un partido muy importante tanto para ambos equipos", adelantó.

Vila, que encabeza la Comisión Directiva de Independiente Rivadavia habló sobre la trascendencia del encuentro contra el Xeneize, por la importancia histórica del rival y por la inusual movida -en el fútbol argentino actual- de permitir el acceso de la hinchada visitante, y sobre esto hizo hincapié en un gran operativo de seguridad previo, durante, y luego del partido en el estadio Malvinas Argentinas.

futbol-daniel vila-radio nihuil
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia habló con Gonzalo Fernández y Andrés Gabrielli en el programa Primeras Voces de Radio Nihuil adelantando detalles del choque contra Boca.

La importancia deportiva de Independiente Rivadavia- Boca según Daniel Vila

Entrevistado por Andrés Gabrielli y Gonzalo Titito Fernández, lo primero que mencionó el empresario y dirigente Azul fue el peso deportivo para su equipo y Boca Juniors.

"Estamos frente a un partido importante, creo que es importante para los dos equipos, tanto para Boca como para Independiente por distintas razones. Para Boca porque lleva 12 partidos donde no puede ganar, e Independiente porque necesita sumar para entrar en la zona de las Copas. Esperemos ver un lindo espectáculo, y un hermoso partido", Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia "Estamos frente a un partido importante, creo que es importante para los dos equipos, tanto para Boca como para Independiente por distintas razones. Para Boca porque lleva 12 partidos donde no puede ganar, e Independiente porque necesita sumar para entrar en la zona de las Copas. Esperemos ver un lindo espectáculo, y un hermoso partido", Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia

"Los dos tenemos mucho en juego, es juego importante, recordemos que es un torneo muy corto, son 16 fechas antes del Reducido. Cada partido son tres puntos que, o se quedan en casa o se van, o te quedás con uno. Pero son muy importantes para sumar. Los dos llegamos con mucha exigencia y con mucha necesidad de ganar".

Igualmente Vila se mostró conforme con el rendimiento de Independiente Rivadavia al decir "Estamos cerca de las Copas. De hecho, salimos de la zona de clasificación en esta fecha que perdimos, pero hasta ahí estábamos en zona de Copas".

"Los tres puntos en disputa son importantes para los dos. Ambos estamos necesitados de ganar, Boca va a salir con todo a buscar en triunfo, e Independiente hará lo propio", Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia "Los tres puntos en disputa son importantes para los dos. Ambos estamos necesitados de ganar, Boca va a salir con todo a buscar en triunfo, e Independiente hará lo propio", Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia

Embed - DANIEL VILA sobre INDEPENDIENTE RIVADAVIA: "cada partido es importante porque es un torneo corto"

Venta de entradas y accesos

Respecto a la organización del encuentro contra Boca Juniors, Daniel Vila confesó: "Todos estos preparativos siempre quitan tiempo y lo ponen a uno muy ansioso. Pero creo que tenemos todo organizado. Vamos a vivir una fiesta, con mucha gente, así que (estoy) ansioso esperando el domingo".

Al ser consultado sobre el avance de la venta, la que se realiza por la página web Access Fan, el presidente de la Lepra explicó que va todo bien, y que no está todo vendido y que "aún quedan entradas", agregando: "La recaudación va a ser muy importante. No sé si la cancha va a estar totalmente llena, hay que esperar hasta último momento, a ver si se venden todas las localidades, pero vamos a tener un marco de público imponente".

