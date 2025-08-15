Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": choque mortal en Lavalle, trasladan al reactor de IMPSA y la previa Lepra-Boca

Informate en minutos con el pódcast de Diario UNO. Las noticias más importantes de Mendoza, de lunes a viernes, en www.diariouno.com.ar

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Accidente en Lavalle: dos hombres murieron y otros dos quedaron heridos de gravedad. Esa y otras noticias en El día en minutos

Accidente en Lavalle: dos hombres murieron y otros dos quedaron heridos de gravedad. Esa y otras noticias en "El día en minutos", el pódcast informativo de Diario UNO.

"El día en minutos" de Diario UNO es el pódcast que te resume, en instantes, lo más relevante que pasa en Mendoza y en el mundo. Con un formato dinámico y fácil de escuchar, te mantiene al día de lunes a viernes para que arranques con la información clave. Disfrutalo en nuestra web mientras vas al trabajo, estudiás o disfrutás tu desayuno o almuerzo.

Accidente en Lavalle dos hombres murieron y otros dos quedaron heridos de gravedad
Hubo un accidente fatal en Lavalle. Dos muertos y dos heridos de gravedad.

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

