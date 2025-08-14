Inicio Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": cayó un "pesado" en Guaymallén, novedades del Metrotranvía y alerta por fentanilo

Las noticias más importantes de Mendoza, resumidas para vos en el pódcast de Diario UNO. Escuchalo de lunes a viernes en www.diariouno.com.ar

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El día en minutos: detenido por homicidio en Guaymallén

"El día en minutos": detenido por homicidio en Guaymallén, caso Parolo, Metrotranvía, Silva y fentanilo

Embed

"El día en minutos" de Diario UNO es el pódcast que te trae, en pocos minutos, las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un estilo ágil, claro y directo, te mantiene informado de lunes a viernes para que empieces el día sabiendo todo lo que importa. Escuchalo en nuestra web mientras viajás, trabajás o te tomás un café.

La Policía detuvo en Guaymallén a un hombre buscado por un intento de homicidio en Las Herass

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción

Temas relacionados:

Te puede interesar