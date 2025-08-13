Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
"El día en minutos": quiso traer un 0km de Chile, la ruta del reactor y un vuelo directo de Mendoza al Caribe

Enterate rapidísimo de las noticias del día con el pódcast de Diario UNO. Lo más destacado de Mendoza, de lunes a viernes en www.diariouno.com.ar

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Multas millonarias en la Aduana. Esta y más noticias en El día en minutos pódcast de Diario UNO.

"El día en minutos" de Diario UNO es el pódcast que te acerca las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. Con un formato ágil y directo, te mantiene al tanto de todo lo que necesitás saber de lunes a viernes. Escuchalo en nuestra web mientras viajás, trabajás o disfrutás de tu café.

La Aduana decomisó 14 importaciones de Chile y aplicó multas millonarias
En la Aduana de San Rafael detectaron que algunos viajeros querían entrar a Argentina productos de manera ilegal. Uno de ellos quiso pasar un vehículo cero kilómetro.

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción

