Esta noche enfrentará a otro rival directo en la pelea por la clasificación ya que el Cruzado se ubica octavo en la tabla con 36 puntos y su rival está séptimo con apenas una unidad más.

Deportivo Maipú buscará volver a sumar de a tres en Salta para mantenerse dentro del grupo que disputará el Reducido.

Deportivo maipu

Así llega Gimnasia y Tiro de Salta

El equipo dirigido por Fernando Quiroz llega a este compromiso luego de igualar 0-0 con Los Andes en condición de local.

El Albo se mantiene séptimo con 37 unidades, en zona de clasificación al Reducido y con un punto más que Maipú aunque acumula dos partidos sin ganar con un empate y una derrota.

El historial entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta

Han disputado ocho encuentros con tres victorias del Deportivo Maipú, dos triunfos de Gimnasia y Tiro y tres empates. Fueron uno en la Primera Nacional, cinco partidos en el Federal A y dos en el Argentino B.

El último partido lo ganó Deportivo Maipú por la 10ma fecha, en condición de local y Marcelo Eggel marcó el gol.

Probables formaciones:

Gimnasia y Tiro:Federico Abadía; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz.

Deportivo Maipú; Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Gimnasia y Tiro

Árbitro: Adrián Franklin

Hora: 22