El plantel dirigido por Alexis Matteo viajó este miércoles a Salta para jugar con el Albo y el sábado se trasladará a Tucumán para jugar el miércoles 20 de agosto desde las 21.30.

Recién el jueves 21 el plantel volverá a Mendoza para preparar el partido ante Los Andes del domingo 24 de agosto a las 15.30, partido correspondiente a la 28va. fecha.

Se viene una seguidilla de partidos importantes para el Deportivo Maipú que se afianza en sus aspiraciones de jugar el Reducido y luchar por un ascenso.

La campaña del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, deber jugar nueve partidos en la Zona A en la que acumula 36 puntos en 25 partidos con una campaña de 9 victorias, 9 empates y 7 derrotas; 24 goles a favor y 22 en contra.

El Cruzado se ubica a 10 puntos del líder Deportivo Madryn, equipo al que tiene que enfrentar de local.

Lo que viene al Deportivo Maipú