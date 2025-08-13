Alexis Matteo

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú se prepara para afrontar dos partidos de visitante en el torneo de la Primera Nacional.

Tras el gran triunfo ante Tristán Suárez, en calle Vergara, Deportivo Maipú se prepara para jugar dos partidos en condición de visitante por el torneo de la Primera Nacional.

El equipo conducido por Alexis Matteo se afianza en los puestos de clasificación al Reducido que otorgará el segundo ascenso a Primera División.

Este viernes 15 el Cruzado visitará a a Gimnasia y Tiro de Salta, desde las 22, y luego el miércoles 20 enfrentará a San Martín de Tucumán desde 21.30, como visitante. Este último encuentro debió ser reprogramado por la participación de los tucumanos en la Copa Argentina y corresponde a la fecha 25.

El plantel dirigido por Alexis Matteo viajó este miércoles a Salta para jugar con el Albo y el sábado se trasladará a Tucumán para jugar el miércoles 20 de agosto desde las 21.30.

Recién el jueves 21 el plantel volverá a Mendoza para preparar el partido ante Los Andes del domingo 24 de agosto a las 15.30, partido correspondiente a la 28va. fecha.

Se viene una seguidilla de partidos importantes para el Deportivo Maipú que se afianza en sus aspiraciones de jugar el Reducido y luchar por un ascenso.

La campaña del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, deber jugar nueve partidos en la Zona A en la que acumula 36 puntos en 25 partidos con una campaña de 9 victorias, 9 empates y 7 derrotas; 24 goles a favor y 22 en contra.

El Cruzado se ubica a 10 puntos del líder Deportivo Madryn, equipo al que tiene que enfrentar de local.

Lo que viene al Deportivo Maipú

  • Viernes 15/8 a las 22 vs. Gimnasia y Tiro de Salta (V)
  • Miércoles 20/8 a las 21.30 vs. San Martín de Tucumán (V)
  • Domingo 24/8 a las 15.30 vs. Los Andes (L)
  • Domingo 31/8 vs. Deportivo Madryn (L)

