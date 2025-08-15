Cody Gakpo amplió la ventaja en el amanecer del complemento y todo parecía indicar que los dueños de casa se perfilaban para liquidar el encuentro.

Bournemouth sacó pecho y logró igualar el marcador de la mano de Antoine Semenyo quien se despachó con un doblete a los 64 y a los 74 minutos de juego.

Pero Liverpool no se quedó quieto. Sobre el final del encuentro el campeón de la última edición de la Premier League logró revertir el marcador y quedarse con los tres puntos en condición de local.

Federico Chiesa, que ingresó a los 82 minutos, capturó un rebote y de primera definió para el 3-2 de su equipo a los 88. Ya en tiempo de descuento Mohamed Salah liquidó el juego a favor del dueño de casa.

EKITIKE FESTEJÓ EL 1-0 DEL LIVERPOOL ANTE BOURNEMOUTH CON EL 20 DE DIOGO JOTA





El emotivo homenaje de Liverpool a Diogo Jota

El arranque de una nueva temporada de la Premier League tiene un aire especial en Liverpool, ya que antes del duelo ante Bournemouth todo el estadio recordó a Diogo Jota.

El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio. Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You'll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

EL PRIMER "YOU'LL NEVER WALK ALONE" DE LA TEMPORADA DE PREMIER LEAGUE EN ANFIELD. Con homenaje a Diogo Jota y un Mo Salah sumamente emocionado... ¡Impresionante!





El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.