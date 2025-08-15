Uno de los hinchas de Godoy Cruz sufrió fuertes heridas en sus pies.

La derrota de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro de Brasil por 2 a 1, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, derivó en un feroz enfrentamiento y represión a los hinchas del Tomba.

La violencia que sufrieron los hinchas tombinos por parte de la Policía en el Arena MRV, recinto hostil en los últimos años para el público argentino, dejó dos heridos y cinco detenidos.

Los hinchas de Godoy Cruz fueron golpeados por los polic&iacute;as brasile&ntilde;os.

Los hinchas de Godoy Cruz fueron golpeados por los policías brasileños.

Este viernes por la mañana fueron liberados los seguidores del Expreso y deberá ser intervenido quirúrgicamente uno de los simpatizantes por heridas en los pies, por lo que se encuentra internado.

El Comunicado de Godoy Cruz

Godoy Cruz emitió un comunicado tras los hechos que se vivieron en Brasil.

La palabra de Carlos González, dirigente de Godoy Cruz

El dirigente tombino Carlos González este viernes habló en el programa Hora Libre, en Radio Nihuil y contó los hechos que se vivieron en Brasil con la represión que sufrieron los hinchas del Tomba. "Desde que sucedieron los incidentes fuimos con algunos dirigentes y el jefe de seguridad y constatamos que había cinco simpatizantes aprehendidos con algunas heridas y los hicimos atender con el personal médico del Atlético Mineiro, que se portó muy bien. Tuvimos un arduo trabajo para que recuperaran la libertad los detenidos", dijo.

"Estuvimos con la persona que tiene los pies lastimados, recuperó la libertad y se fue atender a un centro ambulatorio, estña quebrado y están evaluando si le operan los dos pies", contó el directivo.

El dirigente de Godoy Cruz continuó diciendo: "No tuvimos ningún problema en el ingreso al estadio, que fue pacífico y de un momento a otro se generó la violencia. La gente del Mineiro siempre nos acompañó y nos dio la garantías para que no pasara el hecho a mayores, además tienen que jugar en nuestro estadio en unos días y queremos que el partido sea una fiesta".

