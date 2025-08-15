El Comunicado de Godoy Cruz

Godoy Cruz emitió un comunicado tras los hechos que se vivieron en Brasil.

comunicado de Godoy Cruz

La palabra de Carlos González, dirigente de Godoy Cruz

El dirigente tombino Carlos González este viernes habló en el programa Hora Libre, en Radio Nihuil y contó los hechos que se vivieron en Brasil con la represión que sufrieron los hinchas del Tomba. "Desde que sucedieron los incidentes fuimos con algunos dirigentes y el jefe de seguridad y constatamos que había cinco simpatizantes aprehendidos con algunas heridas y los hicimos atender con el personal médico del Atlético Mineiro, que se portó muy bien. Tuvimos un arduo trabajo para que recuperaran la libertad los detenidos", dijo.

"Estuvimos con la persona que tiene los pies lastimados, recuperó la libertad y se fue atender a un centro ambulatorio, estña quebrado y están evaluando si le operan los dos pies", contó el directivo.

El dirigente de Godoy Cruz continuó diciendo: "No tuvimos ningún problema en el ingreso al estadio, que fue pacífico y de un momento a otro se generó la violencia. La gente del Mineiro siempre nos acompañó y nos dio la garantías para que no pasara el hecho a mayores, además tienen que jugar en nuestro estadio en unos días y queremos que el partido sea una fiesta".