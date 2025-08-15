Si tienes un viejo alargador o zapatilla, tienes un tesoro: por qué y para qué sirve

¿Por qué un alargador es un tesoro?

zapatilla alargador En casa puede haber muchos cables en desuso, como USB, cargadores o alargadores. Sin embargo, antes de tirarlos, piénsalo dos veces porque son un tesoro

Los cables de los alargadores suelen ser resistentes, flexibles y de buena calidad, ya que están diseñados para soportar corriente eléctrica y uso continuo. Esto los convierte en un material muy valioso para manualidades, reparaciones y proyectos de reciclaje.

Por eso, en lugar de tirarlos o dejarlos ocupando lugar en tu casa, puedes ponerte manos a la obra y aprovecharlo para crear objetos útiles que, de otra manera, comprarías nuevos.

Al reutilizar el cable de un viejo alargador, no solo ahorras dinero, sino que también ayudas a reducir la cantidad de residuos eléctricos, que son altamente contaminantes para el medioambiente. Además, puedes darle un toque único y original a la decoración de tu hogar.

Cómo convertir el cable en un sujetador de cortinas

Si quieres transformar el cable en un sujetador decorativo y funcional para cortinas, solo necesitas seguir estos pasos:

Primero retira el cable del alargador : asegúrate de que no esté conectado y corta cuidadosamente para separar el cable del cuerpo de la zapatilla.

: asegúrate de que no esté conectado y corta cuidadosamente para separar el cable del cuerpo de la zapatilla. Quita la cubierta plástica , si puedes o si quieres un acabado más decorativo, puedes retirar la funda exterior y usar solo el cable interno trenzado.

, si puedes o si quieres un acabado más decorativo, puedes retirar la funda exterior y usar solo el cable interno trenzado. Límpialo bien para quitar polvo o grasa acumulada.

para quitar polvo o grasa acumulada. Decóralo a tu gusto : puedes envolverlo con hilo de yute, cinta de tela, cuerda de algodón o incluso pintarlo con spray.

: puedes envolverlo con hilo de yute, cinta de tela, cuerda de algodón o incluso pintarlo con spray. Añade un sistema de cierre : coloca velcro, un botón o un pequeño gancho para poder ajustarlo alrededor de la cortina. Si no, puedes usar dos pedazos de madera.

: coloca velcro, un botón o un pequeño gancho para poder ajustarlo alrededor de la cortina. Si no, puedes usar dos pedazos de madera. Colócalo: rodea la cortina con el cable decorado y ajústalo con el cierre que elegiste.

Con este sencillo truco, no solo das nueva vida a un viejo alargador, sino que también creas un accesorio único y sostenible para tu hogar.