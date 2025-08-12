Quien tiene un rastrillo que no sirve en casa, tiene un tesoro: por qué y para qué utilizarlo

En muchos hogares, el rastrillo de jardín es una herramienta olvidada en el fondo de un depósito o colgado en la pared del garaje. Sin embargo, lo que pocos saben es que este objeto, usado tradicionalmente para recoger hojas o nivelar la tierra, puede transformarse en un elemento decorativo y funcional para la cocina o el comedor: un soporte perfecto para colgar copas de vino.

El secreto detrás de este “tesoro” doméstico

El diseño del rastrillo, especialmente el modelo metálico con púas largas y resistentes, lo convierte en una base ideal para sostener copas por el pie. Además, su estética rústica encaja a la perfección con estilos como el vintage, industrial o campestre, aportando un toque único al ambiente. Lo mejor de esta idea es que no requiere de una gran inversión ni de herramientas complejas, por lo que es una opción económica y creativa para reciclar.