Hay Mundial a la vista con Selección argentina involucrada y mendocinos convocados. La cita ecuménica en cuestión es para el vóley masculino de la categoría U-21, que prepara su debut en el torneo a realizarse en China del 21 al 31 de agosto.
El crédito local a seguir es el de Fausto López y Emiliano Molini, quienes forman parte de la nómina de 12 jugadores convocados por el entrenador Sebastián Fernández. Esta camada es la que disputó el Mundial U19 hace dos años en San Juan y que en 2024 logró el tercer puesto en el Sudamericano Juvenil.
Con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al debut, los chicos jugaron en Egipto dos partidos amistosos ante el local, logrando ganar ambos encuentros (aún restan tres duelos más en la previa del torneo, antes de desembocar en Asia como destino final).
En la fase de grupos, la Selección argentina se medirá ante Ucrania, Francia, Túnez, Indonesia e Italia, buscando un lugar en la siguiente fase de octavos de final, instancia a las que avanzarán los mejores cuatro integrantes de cada zona. De ahí, partido a eliminación directa rumbo al título.
Con el mendocino como capitán y referente, la Selección argentina prepara su participación en la cita ecuménica de Filipinas 2025 que tendrá lugar del 12 al 28 de setiembre. Nuestro país quedó emparejado en el Grupo C y tendrá como rivales a Francia, Finlandia y República de Corea.