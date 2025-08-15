voley-fausto lopez-emiliano molini Los mendocinos van por el sueño Mundia.

El crédito local a seguir es el de Fausto López y Emiliano Molini, quienes forman parte de la nómina de 12 jugadores convocados por el entrenador Sebastián Fernández. Esta camada es la que disputó el Mundial U19 hace dos años en San Juan y que en 2024 logró el tercer puesto en el Sudamericano Juvenil.

Con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al debut, los chicos jugaron en Egipto dos partidos amistosos ante el local, logrando ganar ambos encuentros (aún restan tres duelos más en la previa del torneo, antes de desembocar en Asia como destino final).