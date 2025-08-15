De la Riba Alejandro De la Riba es uno de los entrenadores de Huracán Las Heras Foto: Prensa Huracán Las Heras

"No tenemos que cambiar el foco, que es el día a día y para qué estamos, será partido a partido. Lo hemos tomado de esta manera y el próximo objetivo es superar a Círculo Deportivo Otamendi, un rival directo en la clasificación", agregó.

Con respecto a su cariño con Huracán Las Heras, donde ascendió como jugador en el 2011, reconoció: "Siempre es especial, es una grata impresión ver mi figura en una gigantografía en el túnel. Es muy lindo estar en los corazones de los hinchas".

"Me radiqué en Las Heras, destaco ese cariño que siempre me han demostrado; mis hijas viven en este departamento. Faltaba venir a dirigir a esta institución. Lo que queremos es hacer feliz al hincha del Globo", dijo.

De La Riba Gullace entrenamiento.- De la RIba y Gullace ajustan detalles para el debut de local que tendrá la dupla ante Cïrculo Deportivo Otamendi. Foto: Prensa Huracán Las Heras

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 5ta fecha de la Fase Reválida, Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 15.30 ante Círculo Deportivo Otamendi, en el estadio General San Martín. El árbitro designado es Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca.