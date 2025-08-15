Alejandro De la RIba y Osvaldo Gullace tuvieron un arranque ganador como técnicos de Huracán Las Heras.

Alejandro De la RIba y Osvaldo Gullace tuvieron un arranque ganador como técnicos de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras logró un triunfazo por 1 a 0 ante Estudiantes de San Luis el domingo pasado, en el estadio Juan Gilberto Funes, por la 4ta fecha de la la Fase Reválida del Federal A, en lo que fue un estreno ganador para la dupla técnica conformada por Alejandro De la Riba y Osvaldo Gullace.

Alejandro De la Riba, uno de los entrenadores del elenco lasherino, habló con Ovación de las sensaciones del debut y los objetivos que tiene en la etapa que arrancó en el Globo. El ex arquero volvió a dirigir en el club donde se retiró como futbolista y logró un ascenso.

De la RIba.
Alejandro De la Riba arrancó con un triunfo su etapa como entrenador junto a Osvaldo Gullace.

Alejandro De la Riba admitió: "Las sensaciones fueron intensas con Osvaldo Gullace, fueron pocos días de trabajo al frente del plantel previo a nuestro debut. Pudimos sacar adelante un partido muy difícil contra Estudiantes, en San Luis. Lo jugamos con inteligencia, pegamos en el momento justo y pudimos sostener la victoria con el plan de juego; los jugadores tuvieron un gran rendimiento".

De la Riba
Alejandro De la Riba es uno de los entrenadores de Huracán Las Heras

"No tenemos que cambiar el foco, que es el día a día y para qué estamos, será partido a partido. Lo hemos tomado de esta manera y el próximo objetivo es superar a Círculo Deportivo Otamendi, un rival directo en la clasificación", agregó.

Con respecto a su cariño con Huracán Las Heras, donde ascendió como jugador en el 2011, reconoció: "Siempre es especial, es una grata impresión ver mi figura en una gigantografía en el túnel. Es muy lindo estar en los corazones de los hinchas".

"Me radiqué en Las Heras, destaco ese cariño que siempre me han demostrado; mis hijas viven en este departamento. Faltaba venir a dirigir a esta institución. Lo que queremos es hacer feliz al hincha del Globo", dijo.

De La Riba Gullace entrenamiento.-
De la RIba y Gullace ajustan detalles para el debut de local que tendr&aacute; la dupla ante C&iuml;rculo Deportivo Otamendi.

De la RIba y Gullace ajustan detalles para el debut de local que tendrá la dupla ante Cïrculo Deportivo Otamendi.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 5ta fecha de la Fase Reválida, Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 15.30 ante Círculo Deportivo Otamendi, en el estadio General San Martín. El árbitro designado es Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca.

