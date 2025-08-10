Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Estudiantes, en San Luis, en el debut de Gullace y De la Riba

El Globo se trajo de San Luis tres puntos muy importantes y suma 6 unidades en la Fase Reválida a cinco fechas del final, alimentando el sueño de clasificarse a la siguiente instancia.

Por la 5ta fecha Huracán Las Heras será local el próximo domingo 17 de agosto ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

huracan las heras gol. Joel Lucero marcó el gol para el Globo pero no lo gritó a su ex equipo. Foto: Prensa Huracán Las Heras

La Síntesis

Estudiantes de San Luis: Agustín Collado; Jhan Valencia, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Ezequiel Sosa; Santiago Lebus, Emanuel Díaz, Matías Ruiz Sosa y Joaquín Bustamante; Alex González y Alex Córdoba. DT: Darío Ortiz.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Iván Sandoval,Hernán Tifner y Juan Aguilar; Luciano Ortega y Joel Lucero DT: Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba.

Gol: PT: 28' Lucero (HLH)

Cambios: ST: Franco Cabrera por Bustamante (E), 11' Vicente Valenzuela y Bustamante por Lebus y Sosa (E), 17' Chacón y García por Verdugo y Aguilar (HLH), Pablo Soda por E. Sosa (E), 27' Joan Juncos y Agustín Muñoz por Lucero y Ortega (HLH), 38' Agustín Villegas por Tifner (HLH), 39' Diego Medina por Esteves (E)

Estadio: Juan Gilberto Funes (local Estudiantes de San Luis)

Árbitro: Francisco Acosta, de Santiago del Estero.