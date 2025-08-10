Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Estudiantes, en San Luis, en el debut de Gullace y De la Riba

Huracán Las Heras le ganó a Estudiantes, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, en el debut de los entrenadores Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba.

Por UNO
Foto: Prensa Huracán Las Heras

En la cuarta fecha de la Reválida Huracán Las Heras logró un triunfazo ante Estudiantes de San Luis, en el estadio Juan Gilberto Funes, en lo que fue un estreno ganador para la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba.

Joel Lucero a los 28' del primer tiempo marcó para el Globo el gol del triunfo tras dos derrotas seguidas y la renuncia de Gabriel Vallés.

El equipo lasherino jugó con inteligencia, marcó la diferencia en el primer tiempo y luego pudo sostener el resultado en gran medida por la gran tarea que tuvo su arquero Cristian Aracena.

El Globo se trajo de San Luis tres puntos muy importantes y suma 6 unidades en la Fase Reválida a cinco fechas del final, alimentando el sueño de clasificarse a la siguiente instancia.

Por la 5ta fecha Huracán Las Heras será local el próximo domingo 17 de agosto ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Joel Lucero marcó el gol para el Globo pero no lo gritó a su ex equipo.

La Síntesis

Estudiantes de San Luis: Agustín Collado; Jhan Valencia, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Ezequiel Sosa; Santiago Lebus, Emanuel Díaz, Matías Ruiz Sosa y Joaquín Bustamante; Alex González y Alex Córdoba. DT: Darío Ortiz.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Iván Sandoval,Hernán Tifner y Juan Aguilar; Luciano Ortega y Joel Lucero DT: Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba.

Gol: PT: 28' Lucero (HLH)

Cambios: ST: Franco Cabrera por Bustamante (E), 11' Vicente Valenzuela y Bustamante por Lebus y Sosa (E), 17' Chacón y García por Verdugo y Aguilar (HLH), Pablo Soda por E. Sosa (E), 27' Joan Juncos y Agustín Muñoz por Lucero y Ortega (HLH), 38' Agustín Villegas por Tifner (HLH), 39' Diego Medina por Esteves (E)

Estadio: Juan Gilberto Funes (local Estudiantes de San Luis)

Árbitro: Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

