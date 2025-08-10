Gimnasia y Esgrima le ganó a Chaco For Ever y sigue en la punta de su zona en la Primera Nacional

Gimnasia Gimnasia y Esgrima es cada vez más puntero en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Ariel Broggi, quien suma 3 victorias en 3 partidos como DT, jugó con mucha inteligencia en los primeros 45' y se fue al descanso con dos goles de diferencia

Luego de un tiro de esquina de Lencioni, Muñoz anticipó en el primer palo y, de cabeza, estableció la diferencia a favor del Lobo, mientras que Fermín Antonini, con una gran definición, anotó el segundo.

gimnasia 4

En el segundo tiempo tuvo una chance el Negro con un remate de Imanol Enríquez que sacó de manera brillante el arquero Lautaro Petruchi, una de las figuras del visitante.

Gimnasia y Esgrima controló el balón, superó una nueva final, está en la cima y su próximo rival será Almirante Brown, el sábado 16 en el Víctor Legrotaglie desde las 16.10.

La Broggineta dio un paso más para seguir su largo camino a la final por el ascenso, aunque aún faltan 9 fechas y el partido pendiente con Morón.