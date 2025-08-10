Gimnasia y Esgrima le ganó a Chaco For Ever y sigue en la punta de su zona en la Primera Nacional

Gimnasia
Gimnasia y Esgrima es cada vez más puntero en la Primera Nacional.
El equipo dirigido por Ariel Broggi, quien suma 3 victorias en 3 partidos como DT, jugó con mucha inteligencia en los primeros 45' y se fue al descanso con dos goles de diferencia
Luego de un tiro de esquina de Lencioni, Muñoz anticipó en el primer palo y, de cabeza, estableció la diferencia a favor del Lobo, mientras que Fermín Antonini, con una gran definición, anotó el segundo.
En el segundo tiempo tuvo una chance el Negro con un remate de Imanol Enríquez que sacó de manera brillante el arquero Lautaro Petruchi, una de las figuras del visitante.
Gimnasia y Esgrima controló el balón, superó una nueva final, está en la cima y su próximo rival será Almirante Brown, el sábado 16 en el Víctor Legrotaglie desde las 16.10.
La Broggineta dio un paso más para seguir su largo camino a la final por el ascenso, aunque aún faltan 9 fechas y el partido pendiente con Morón.