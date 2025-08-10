Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima le ganó a Chaco For Ever y sigue en la punta de su zona en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima le ganó a Chaco For Ever, en Resistencia, y se consolidó como puntero de la Zona B de la Primera Nacional.

El Lobo ganó en el Chaco y es puntero.

Gimnasia y Esgrima, se afirmó como líder de la zona B al vencer como visitante a Chaco For Ever, por la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se jugó en el estadio Juan Alberto García de la capital chaqueña donde el primer gol lo hizo Muñoz a los 19' y aumentó Fermín Antonini a los 39'.

El Lobo se ilusiona con volver a jugar la final del ascenso como en 2024, alcanzó los 49 puntos, le sacó dos a su homónimo jujeño, cuatro a Chacarita y tiene un partido menos.

Gimnasia y Esgrima es cada vez más puntero en la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Ariel Broggi, quien suma 3 victorias en 3 partidos como DT, jugó con mucha inteligencia en los primeros 45' y se fue al descanso con dos goles de diferencia

Luego de un tiro de esquina de Lencioni, Muñoz anticipó en el primer palo y, de cabeza, estableció la diferencia a favor del Lobo, mientras que Fermín Antonini, con una gran definición, anotó el segundo.

En el segundo tiempo tuvo una chance el Negro con un remate de Imanol Enríquez que sacó de manera brillante el arquero Lautaro Petruchi, una de las figuras del visitante.

Gimnasia y Esgrima controló el balón, superó una nueva final, está en la cima y su próximo rival será Almirante Brown, el sábado 16 en el Víctor Legrotaglie desde las 16.10.

La Broggineta dio un paso más para seguir su largo camino a la final por el ascenso, aunque aún faltan 9 fechas y el partido pendiente con Morón.

