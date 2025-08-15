Embed Jonas Rodríguez, arquero categoría 2008 de San Lorenzo, nos muestra cómo es un día viviendo en la pensión del club.



Desayuno: café con pan y queso.

Almuerzo: pan de carne con arroz y ensalada.

Merienda: chocolatada con pan y queso.

Cena: ravioles con tortilla.

El comunicado de San Lorenzo

"Uno de los orgullos de San Lorenzo es la Pensión de Juveniles, que en las últimas horas ha quedado en el centro de la escena por un video que fue realizado por uno de nuestros jugadores, con la sana intención de mostrar cómo vive cada día en ese sitio tan especial pero sin la supervisión ni autorización para generar este tipo de contenido. Lamentablemente, se viralizó generando interpretaciones erróneas y terminó transmitiendo un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar", comenzó el escrito.

Desde el club aseguraron que la pensión tiene un director psicólogo, una trabajadora social, varios encargados y hasta una nutricionista. Incluso detallaron la variada comida que reciben los jóvenes jugadores durante el desayuno, almuerzo, merienda y cena. "La nutricionista Klekl trata de que cada mediodía la comida sea abundante en proteínas. Mientras que en las cenas se priorizan los hidratos de carbono, con el objetivo de generar glucógeno en los músculos de los jóvenes para potenciar el rendimiento", detallaron.

La pensión de #SanLorenzo emitió un comunicado en el que detalla la alimentación diaria que reciben los juveniles que viven en el club.

El mensaje se da luego de la viralización de un video en redes sociales que generó muchas críticas.



El mensaje se da luego de la viralización de un video en redes sociales que generó muchas críticas. pic.twitter.com/mMQ5fPJj9w — San Lorenzo Primero (@SanLorePrimero) August 14, 2025

El comunicado de San Lorenzo concluyó que "es decisión del Club reforzar el acompañamiento de los juveniles dentro y fuera de la cancha, pensando en su crecimiento como personas y ciudadanos, e insistir en el buen uso de las redes sociales y alertar sobre todo lo que implica la exposición pública tanto para ellos como para el club".