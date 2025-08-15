Las imágenes que dejó el video sobre la pensión de San Lorenzo.

Las imágenes que dejó el video sobre la pensión de San Lorenzo.

En los últimos días, un jugador de las inferiores de San Lorenzo decidió mostrar en redes sociales cómo se vive el día a día dentro de la pensión del club. Pero terminó generando un efecto indeseado con una catarata de burlas y memes en las redes sociales.

En el video se veía las distintas actividades rutinarias que realizan los menores que están alojados en la pensión de San Lorenzo, incluyendo las comidas. Pero muchos hicieron hincapié en los menús, donde abundaba el pan con una feta de queso.

Los memes no se hicieron esperar y varios usuarios compararon la pensión de San Lorenzo, que atraviesa un difícil momento institucional y económico, con villas miserias o cárceles. Pero el club decidió responder.

Embed

El comunicado de San Lorenzo

"Uno de los orgullos de San Lorenzo es la Pensión de Juveniles, que en las últimas horas ha quedado en el centro de la escena por un video que fue realizado por uno de nuestros jugadores, con la sana intención de mostrar cómo vive cada día en ese sitio tan especial pero sin la supervisión ni autorización para generar este tipo de contenido. Lamentablemente, se viralizó generando interpretaciones erróneas y terminó transmitiendo un mensaje opuesto al deseado por el futbolista y al valor y esencia del lugar", comenzó el escrito.

Desde el club aseguraron que la pensión tiene un director psicólogo, una trabajadora social, varios encargados y hasta una nutricionista. Incluso detallaron la variada comida que reciben los jóvenes jugadores durante el desayuno, almuerzo, merienda y cena. "La nutricionista Klekl trata de que cada mediodía la comida sea abundante en proteínas. Mientras que en las cenas se priorizan los hidratos de carbono, con el objetivo de generar glucógeno en los músculos de los jóvenes para potenciar el rendimiento", detallaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorePrimero/status/1955797209053540399&partner=&hide_thread=false

El comunicado de San Lorenzo concluyó que "es decisión del Club reforzar el acompañamiento de los juveniles dentro y fuera de la cancha, pensando en su crecimiento como personas y ciudadanos, e insistir en el buen uso de las redes sociales y alertar sobre todo lo que implica la exposición pública tanto para ellos como para el club".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas