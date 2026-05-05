Cómo quedaron la tabla anual y de promedios en la Liga Profesional finalizada la primera rueda del Apertura

Las posiciones de los equipos que pelean el descenso en la tabla de promedios

En la tabla de promedios se suman los puntos de las ruedas iniciales del Apertura y del Clausura, además de contabilizarse los puntos obtenidos en las dos temporadas anteriores. El total luego se divide por la cantidad de partidos disputados.

El equipo que se encuentre último al final del año descenderá a la Primera Nacional para disputarla en 2027.

De los 30 equipos de la Liga Profesional, las posiciones de las últimas 20 ubicaciones de la tabla de promedios son las siguientes:

20. Instituto: 1213 puntos.

21. Tigre: 1213 puntos.

22. Platense 1213 puntos.

23. Gimnasia y Esgrima de Mendoza: 1188 puntos.

24. Central Córdoba: 1124 puntos.

25. Atlético Tucumán: 1101 puntos.

26. Newell's: 1090 puntos.

27. Banfield: 1056 puntos.

28. Sarmiento: 1000 puntos.

29. Aldosivi: 0854 puntos.

30. Estudiantes de Río Cuarto: 0312 puntos.

promedios

Las posiciones en la zona baja de la tabla anual de la Liga Profesional

En esta tabla se suman los puntos de los 16 partidos de la primera rueda tanto del Apertura como del Clausura. En esta tabla, los dos primeros equipos lograrán su boleto a la Copa Libertadores 2027, mientras que el tercer ubicado tendrá cupo para la Fase 2 del certamen internacional. Del 4to al 9no disputarán Copa Sudamericana.

Los campeones de la Copa Argentina, Apertura y Clausura liberarán cupos si es que se ubican en alguno de esos puestos al finalizar la temporada. Lo mismo se liberará otro espacio en caso de que algún elenco gane la Libertadores o Sudamericana.

En la parte baja, el que se encuentre en último lugar perderá la categoría y jugará la Primera Nacional 2027. En caso de ser último el mismo equipo que sea último en la tabla de promedios, será el que se ubique en el puesto 29 de la tabla anual el que dejará de jugar en la Liga Profesional.

De los 30 equipos de la Liga Profesional, las posiciones de las últimas 20 ubicaciones de la tabla anual son las siguientes:

20. Defensa y Justicia: 19 puntos.

21. Sarmiento: 19 puntos.

22. Gimnasia y Esgrima de Mendoza: 19 puntos.

23. Banfield: 18 puntos.

24. Platense: 16 puntos.

25. Central Córdoba: 16 puntos.

26. Newell's: 15 puntos.

27. Atlético Tucumán: 14 puntos.

28. Deportivo Riestra: 11 puntos.

29. Aldosivi: 8 puntos.

30. Estudiantes de Río Cuarto: 5 puntos.